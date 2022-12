Noi date despre operaţiunea de salvare a ucrainenilor din Maramureş. Raed Arafat a trimis două elicoptere SMURD

Salvamont Maramureş vine cu informaţii noi despre ucrainenii pierduţi pe munte. Salvatorii montani din teren au reusit să îi vadă şi să fie văzuţi de doi dintre cei patru, distanţa pâna la ei fiind de maximum 500 metri doar că în ambele părţi ale traseului sunt versanţi cu stânci făcând practic imposibilă deplasarea în siguranţă a salvatorilor montani. În ajutorul salvamontiştilor au venit două elicoptete SMURD trimise de şeful DSU, Raed Arafat.

Salvamont Maramureş anunţă că, după mai bine de 24 ore de la preluarea primului apel de urgenţă, salvatorii montani aflaţi pe munte la peste 1700 metri altitudine împreună cu colegii de la Poliţia de Frontieră se organizează pentru a putea să ajungă in noaptea aceasta la cei patru ucrainieni.

”Avem alocate de către DSU şi IGAV două elicoptere pentru salvarea ucrainienilor. Dacă vremea permite vom reusi extragerea lor in după masa asta”, scria Salvamont. Ulterior, salvatorii au anunţat că din păcate vremea nu a ţinut cu ei. ”S-a reusit datorită colegilor de la IGAV cu cele două elicoptete SMURD trimise în sprijin, şeful DSU, dr Raed Arafat având un rol esenţial în alocarea cu maximă urgenţă a celor două aparate, să deplasăm forţe suplimentare - salvatori montani cu echipamentele de salvare sus în munte salvând practic o ascensiune de peste 6 ore şi jumătate”, scrie Salvamont.

”Vremea e potrivnica, cu ceata densă, vizibilitate sub 3 metri, temperaturi negative şi vânt. Vom reveni in functie de ceea ce se intampla in teren. Acum 10 minute salvatorii montani din teren au reusit să îi vadă şi să fie văzuţi de doi dintre cei patru ucrainieni. Distanţa pâna la ei este de maximum 500 metri doar că in ambele părţi ale traseului sunt versanţi cu stânci făcând practic imposibilă deplasarea în siguranţă a salvatorilor montani pâna la ucrainieni”, se mai arată în postarea actualizată.