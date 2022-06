Noi derapaje la televiziunea națională rusă/ Îndemn la atacarea Germaniei: Să dăm încă o dată jos praful de pe mormintele teutone! (Video)

Vladimir Soloviov, unul dintre cei mai notorii prezentatori TV ruși și considerat propagandistul favorit al președintelui Vladimir Putin, a avut un nou moment halucinant în emisiunea sa, amenințând cu invadarea Germaniei.

Furia lui Soloviov a fost stârnită de o înregistrare video pe care a prezentat-o în emisiunea sa și în care ministrul german al Culturii Claudia Roth pare să citească faimosul mesaj cu „navă rusească du-te-n...” de pe unul din timbrele omagiale tipărite de Poșta Ucrainei.

De altfel, serviciul poştal naţional al Ucrainei, Ukrposhta, a anunţat pe 22 aprilie că a fost ţinta unui atac cibernetic după ce timbrul poştal care ilustrează un soldat ucrainean cu degetul mijlociu ridicat către crucişătorul Moskva, nava-amiral rusească scufundată în Marea Neagră, a fost pus la vânzare pe internet.

„Acela este ministrul german al Culturii!”, subliniază Soloviov după difuzarea videoclipului cu Claudia Roth. „Și credeți că după ce guvernul [german] i-a recrutat pe acei idioți, mizerabili, bădărani și vagabonzi, ar trebui să discutăm cu ei despre orice?”, întreabă el retoric.

Russian state TV's Vladimir Solovyov has responded to this by threatening to invade Germany https://t.co/mbwKFmm63F pic.twitter.com/QAuyQaLfE7