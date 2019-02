Noi dovezi care îl 'îngroapă' pe Cioloş: Documentul care atestă că a fost lider în partidul lui Funar

După ce a negat vehement că ar fi fost membru într-un alt partid politic în afară de PLUS, Dacian Cioloş trebuie să dea din nou explicaţii. Numele fostului premier apare pe o listă a membrilor Biroului Executiv Naţional al PUNR din 1995, ca preşedinte al Organizaţiei de Tineret a partidului. Documentul a fost publicat de Alin Andrei Gorscovoz, fost vicepreşedinte al Tineretului UNPR.

CITEȘTE ȘI: Autorităţile trag un semnal de ALARMĂ: Fructul avocado şi riscurile pentru sănătate

"Declaratia fara echivoc a lui Dacian Ciolos " Nu am fost niciodată membru P.U.N.R." corelată cu apariția unei copii a unui document intern al PUNR din care reieșea că acesta a fost președintele organizației de tineret iar subsemnatul era printre vicepreședinți, la care s-a adăugat și atacul isteroid al unora împotriva PUNR și a Uniunii Vatra Românească m-au determinat să vad dacă intr-adevar informatia este un fakenews sau e adevarata..cand timpul mi-a permis am "săpat" în arhiva politică personală (în care păstrez documente cu o vechime de aproape 30 de ani ce atestă "aventurile mele politice ") si pot sa va spun următoarele:

1.Dacian Ciolos a fost membru al PUNR..nu stiu daca are semnată sau nu o adeziune ..Nu stiu daca a avut carnet de partid sau a plătit vreun leu cotizație.. dar stiu ca in iulie 1995 era președintele organizației de tineret al PUNR calitate in care a participat la Conferința Națională de la București la care am participat si eu..în plus , acesta făcea parte din Biroul Executiv Central ( Capitolul B poziția 11)..era practic imposibil sa faci parte din structura de conducere națională a unui partid fără a fi membru în acel partid

2.Nu stiu nimica de activitatea sa derulată în fruntea acestei organizații sau de vreo intrunire de partid la care sa mai fi participat acesta ..de altfel în toamna lui 1995 a si plecat la studii în Franța..

A fost greu să mă decid daca sa public sau nu acest lucru deoarece stiu ca va fi urmat de un atac violent împotriva subsemnatului din partea unor persoane care nu m-au cunoscut niciodată dar care astăzi se cred mari arhangheli ai dreptății..în plus e posibil ca adversarii lui Dacia Ciolos sa purceada la un atac grotesc împotriva sa folosind ca si muniție si aceasta postare a mea..DAR cred ca daca se doreste cu adevarat o schimbare în societatea românească, dacă dorim o clasa politica noua trebuie sa le cerem politicienilor un prim lucru : sa fie sinceri si sa-si asume trecutul...

P.S. Nu are de ce sa-i fie rusine lui Dacian Ciolos ca a fost membru în PUNR sau UVR ( peste 600.000 de români au facut parte din UVR) si peste 1 milion de români au votat PUNR în 1992..eu am fost membru 6 ani de zile in acel partid unde am intalnit oameni minunati si care aveau un singur "defect" : iubeau prea mult România..", scrie Alin Andrei Gorscovoz pe Facebook.

CITEȘTE ȘI: E dovedit ştiinţific: De ce femeile preferă bărbaţii cu barbă

Într-un interviu pentru pressone.ro, în luna decembrie, Dacian Cioloş a negat informaţiile publicate de un ziar din Cluj, cu privire la activitatea sa în UNPR.

"Nu știu ce e cu acel document. Eu nu am fost membru de partid, nu am fost membru al PUNR-ului, nu am nici o solicitare de adeziune, nu am carnet de partid, nu am plătit cotizație niciodată. În Junimea Vatra Românească − da, am fost membru, așa cum au fost mulți studenți. Obiectivul meu atunci a fost de a întâlni cât mai mulți oameni, ieșind din zona mea de activitate de la Universitatea de Științe Agricole. Voiam să am o conectare mai bună la mediul cultural din Cluj, chiar și dincolo de organizațiile studențești", a afirmat Cioloş.