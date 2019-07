Noi IMAGINI din casa din SUA în care stă Sorina - Cum arată noua viață a fetiței din Baia de Aramă / VIDEO

Pe rețelele de socializare au apărut primele imagini din casa din SUA unde locuiește Sorina, fetița din Baia de Aramă, adoptată de familia Săcărin.

Jurnalista Nadina Ioana Dogioiu a publicat un filmuleț cu fetița de 8 ani, care a plecat duminică din România.

„Am fost intrebata daca voi mai intreba de Sorina. Mai mult decat atat, tin legatura cu familia Sacarin, care imi trimite mereu poze si filmulete din noua viata a copilei lor. In mod normal nu as posta nimic despre viata privata a unui copil, dar nimic din povestea aceasta nu a fost normal. Cred asadar ca este important ca oameni cumsecade, manipulati de ceea ce, in opinia mea, ar putea fi chiar rezistenta unor mafii autentice in lupta pentru pastrarea prazii, sa vada ca totul e in regula. Sorina e foarte bine, ba chiar vadeste curiozitati noi pe care parintii ei se gandesc sa le cultive.”, scrie Dogioiu, care publică un video pe Facebook.

Sorina Săcărin, fetiţa de 8 ani adoptată de un cuplu de români din Statele Unite, a părăsit ţara, duminică dimineaţa, împreună cu părinţii adoptivi.

Mama adoptivă a Sorinei, Ramona Săcărin, a ridicat, vineri, paşaportul fetiţei de la Serviciului pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple Dolj. Ea a spus că încă nu şi-au făcut planuri pentru plecarea din ţară, întrucât nu ştiau dacă vor avea sau nu paşaportul.

Joi, Judecătoria Slatina a decis că fetiţa din Baia de Aramă poate părăsi ţara.