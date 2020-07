Noi informaţii despre 'anticorupţia' patronată de Kovesi - Un fost şef SPP a aflat după şase ani că a avut dosar la DNA: 'Voi depune plângere la SIIJ'

Generalul (r) Dumitru Iliescu, fost şef al Serviciului de Protecţie şi Pază, anunţă că a primit o ordonanţă de clasare de la DNA, din care a aflat că a fost vizat de o anchetă şi monitorizat timp de şase ani. După toţi aceşti ani, procurorii au închis dosarul deschis în perioada de glorie a mandatului Laurei Codruţa Kovesi. Iliescu anunţă că va depune o plângere penală la SIIJ împotriva procurorilor.

"BINOMUL SRI-DNA...CANCERUL SOCIETATII ROMANESTI...

Astazi... am aflat ca am fost urmarit penal 6 ani de zile, fara sa mi se comunice acest aspect...Mi s-au incalcat toate drepturile procesuale, nu am fost informat ca am un asemenea dosar, nu am fost citat sa dau declaratie in dosarul penal respectiv, ca urmare, nu mi -am ales un avocat sa ma apere si sa participe la audierea martorilor, nu am fost anuntat despre aceste audieri! Dupa 6 ani, pe 03.07.2020, am primit un plic de la DNA, plic in care mi se trimitea Ordonanta de clasare a cauzei, referitoare la patru capete de acuzare. Toate cele 4 acuzatii cuprinse in dosarul penal, reprezentand infractiuni grave, sanctionate cu multi ani de puscarie, au fost solutionate identic, fapta nu exista, nu sunt probe, nu sunt prevazute de legea penala! Atunci, de ce am fost urmarit penal...6 ani?

Pentru ca, doar asa, aveam statutul de "PENAL" si puteau sa ma monitorizeze complex... in toata aceasta perioada, ceea ce au si facut...In dosar...apar nume de persoane pe care nu le-am cunoscut, niciodata, nu m-am intalnit cu ele, nu am dialogat niciodata cu acestea...

Exemplul tipic de construire a unui dosar penal de catre binomul SRI-DNA...

Voi depune o plangere penala la SIIJ...", scrie Dumitru Iliescu pe Facebook.