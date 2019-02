Noi probleme pentru Elena Udrea - Are datorii de milioane de euro

Compania Bai Boghis isi cere insolventa din cauza datoriilor, care depasesc 14,3 milioane de lei, scrie ziare.com.

Aceasta administreaza mai multe active ale statiunii Boghis Bai, din judetul Salaj, la care Elena Udrea este cel mai mare actionar.

Fostul ministru al Turismului a decis, in urma cu 5 ani, sa investeasca in statiunea turistica Baile Boghis. Aceasta se afla in partea de nord a satului Boghis din judetul Salaj.

Intentia a fost de a prelua catre Salaj fluxul de turisti romani care merg spre Ungaria, potrivit sursei citate.

Elena Udrea detine 50% din companie, restul participatiei fiind detinut de Magda Stanca (40%) si Elena Stanca (10%), conform termene.ro.

Afacerile companiei au urcat de la 162,942 lei in 2013, la 1,8 milioane lei in 2017. Totusi, in perioada 2016 - 2019 s-au inregistrat pierderi de 500,000 de lei, iar datoriile au crescut de la 5,1 milioane de lei la 14,3 milioane.

In prezent, fostul ministru se afla in Costa Rica. Ea a fost condamnata definitiv la 6 ani de inchisoare cu executare in dosarul Gala Bute, insa Inalta Curte de Casatie si Justitie a suspendat executarea pedepsei.

Astfel, Instanta din Costa Rica a decis ca Elena Udrea sa fie eliberata din inchisoare, pe 25 decembrie 2018, unde se afla din 3 octombrie 2018, in urma solicitarii de extradare formulate de autoritatile de la Bucuresti.