Noile reguli pentru Starea de Alertă, introduse în Senat / DOCUMENT

Comisia juridică a Senatului a modificat masiv proiectul de lege propus de Guvern cu măsurile din starea de alertă care va fi instituită după încetarea stării de urgenţă. La această oră, senatorii dezbat noua variantă în plen și urmează să acorde apoi un vot. Legea va merge pentru vot final la Camera Deputaților.

Printre noutățile discutate acum în Senat se numără:

1. Starea de alertă nu poate depăși 30 de zile si poate fi prelungită cel mult inca 30 de zile, deci in total starea de alerta poate dura maxim 60 de zile

2. Cand starea de alerta se instituie pe intreg teritoriul tarii, masura trebuie incuviintata de Parlament. Daca Parlamentul respinge, starea de alerta inceteaza de indata.

3. In cazul angajatilor din institutiile implicate in lupta anti-coronavirus se poate dispune detasarea pe o distanta de maxim 50 km de domiciliu si cu decontarea cheltuieilor de transport si doar cu acordul prealabil al angajatului. De asemenea, desfasurarea activitatii in regim de telemunca se poate face doar cu consimtamantul angajatului.

4. Se poate servi mâncare și băutură la terase.

NOUA FORMĂ COMPLETĂ A LEGII DORITE DE SENATORII JURIȘTI ESTE AICI: varianta propusă de Guvern e în tabelul din stânga, varianta din Senat e în tabelul din dreapta .