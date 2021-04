Nomadland este marele câştigător al Spirit Awards - Quo Vadis, Aida?, producţie cu participare românească, cel mai bun film internaţional

Lungmetrajul „Nomadland”, regizat de Chloé Zhao, este marele câştigător al Spirit Awards, care recompensează cele mai bune producţii independente, iar „Quo Vadis, Aida?”, producţie cu participare românească, a fost ales cel mai bun film internaţional, potrivit news.ro.

Cea de-a 36-a ediţie a ceremoniei de decernare a premiilor a avut loc, în format virtual, joi seară, şi a fost pentru prima dată când în cadrul acesteia au fost acordate şi trofee pentru televiziune.

„Nomadland”, care s-a impus, de la reuşita la Veneţia 2020, la majoritatea galelor din sezonul premiilor, a primit în total patru trofee Spirit Awards - cel mai bun lungmetraj, regie, cea mai bună imagine (Joshua James Richards) şi cel mai bun montaj.

„I May Destroy You” şi „Unorthodox” s-au impus la categoria televiziune.

Găzduită de Melissa Villaseñor de la „Saturday Night LIve”, ceremonia virtuală i-a avut prezentatori pe unii ca Adam Sandler, Renee Zellweger, Daveed Diggs, Julia Garner, Kathryn Hahn, Annie Murphy şi Lulu Wang.

Toate filmele nominalizate au avut bugete de producţie mai mici de 22,5 milioane de dolari.

Carey Mulligan („Promising Young Woman”) s-a impus la categoria „cea mai bună actriţă în rol principal”, iar Riz Ahmed („The Sound of Metal”), la categoria „cel mai bun actor în rol principal”.

Cel mai bun scenariu a fost ales cel scris de Emerald Fennell pentru „Promising Young Woman”.

„Sound of Metal”, regizat de Darius Marder, a fost desemnat cel mai bun lungmetraj de debut şi a fost premiat şi la categoria „actor în rol secundar”, Paul Raci.

Yuh-jung Youn („Minari”) a câştigat trofeul categoriei „cea mai bună actriţă în rol secundar”.

„Încotro, Aida?/ Quo vadis, Aida?”, de Jasmila Žbanić, producţie cu participare românească, a fost desemnat cel mai bun film internaţional. Aici au mai fost nominalizate „Bacurau”, „The Disciple”, „Night of the Kings” şi „Preparations to be Together for an Unknown Period of Time”.

Lungmetrajul este o coproducţie B​osnia şi Herţegovina, N​orvegia, Olanda, Austria, România, Franţa, Germania, Polonia, Turcia. Filmul a primit cea mai mare finanţare din partea Centrului Naţional al Cinematografiei la sesiunea I/2018 a concursului de proiecte, 1,84 milioane de lei.

Aida este translator ONU în Srebrenica. Când armata sârbă preia controlul asupra oraşului, familia ei se vede nevoită, la fel ca mii de oameni, să caute adăpost într-o tabără ONU.

La categoria „cel mai bun documentar”, unde a fost nominalizat şi „colectiv” al lui Alexander Nanau, s-a impus „Crip Camp”, de James Lebrecht şi Nicole Newnham.