Non-combat în Guvern: Dăncilă a ignorat solicitarea de sesizare a CCR împotriva DNA. Oficialii MAE fug de Camelia Bogdan

Dezvăluiri grave despre situaţia din Ministerul Afacerilor Externe apar în raportul de activitate al Agentului Guvernamental pentru CEDO, pentru semestrul I 2019. Documentul, intrat în posesia STIRIPESURSE.RO, arată deficienţe majore în ceea ce priveşte angajările la Direcţia Agent Guvernamental în ultimii şapte ani, fugă de responsabilitate a unor angajaţi, dar şi intervenţii presupus abuzive ale DNA, pentru care s-a cerut sesizarea Curţii Constituţionale.

Fostul agent guvernamental la CEDO, Viorel Mocanu, a demisionat recent, pe fondul unei investigaţii DNA cu privire la oportunitatea unor apărării în mai multe cauze pe rolul Curţii Europene, printre care şi Dragnea vs. România. Într-o declaraţie pentru STIRIPESURSE.RO, Mocanu susţinea că a fost ameninţat de un procuror, i s-a transmis să aibă grijă ce fel de strategie adoptă în cauza Kovesi vs. România. Agentul guvemental a depus şi o plângere penală la Secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie (SIIJ) împotriva procurorilor DNA.

Potrivit raportului înaintat premierului Viorica Dăncilă, agentul guvernamental a distribuit lucrări importante celor doi coagenţi. Însă, în momentul în care le-a fost repartizată cauza Camelia Bogdan vs. România, coagenţii au demisionat pe rând.

Ulterior, agentul guvernamental acuză DNA că şi-a arogat competenţe neconstituţionale prin ancheta referitoare la apărările din mai multe dosare. Mocanu i-a solicitat premierului Dăncilă să sesizeze Curtea Constituţională cu un conflict juridic de natură constituţională. Documentul este datat 5 iulie 2019, iar până în prezent nu există informaţii despre intenţia premierului de a da curs cererii de sesizare a Curţii Constituţionale.

Extrase din raport:

"27. Constatând deficienţele majore în abordarea cauzelor ce le sunt repartizate spre solutionare referentilor, am decis să redistribui dosarele cu nivel de dificultate ridicat nu doar mie, căt şi celor doi coagenti. Este situatia unor cauze care ridică probleme de drept complexe şi sunt intens mediatizate, prin prisma calitătii persoanelor reclamante (Laura Codruta Kovesi, Camelia Bogdan, Liviu Dragnea, Victor Viorel Ponta, Konstantinos Passaris, Mustafa Tartoussi, ş.a.).

28. Altele pun probleme de interpretare şi aplicare a legislatiei nationale pe o varietate de teme, pornind de la cauzele obiective/subiective ce pun in imposibilitate un judecător să motiveze şi să semneze o hotărăre şi terminănd cu functionalitatea mecanismelor nationale de protectie a victimelor vulnerabile, o problemă pe care referentul preferat al d-nei director Oana Ezer, Costin Ciobanu, angajat la DAG din luna august 2018, nu a reuşit să o trateze din perspectiva rolului pe care îl are ca reprezentant al AGCEDO, ci s-a erijat in mod greşit şi nepermis in rolul de politist criminalist incercănd să demonstreze inexistenta unui viol (situatie care a dus la condamnarea Romăniei şi totodată la atentionarea pe un ton grav cu privire la rolul pe care îl are CEDO, care nu analizează niciodată vinovătia sau fapta).

29. Această decizie privind implicarea conducerii DAG în solutionarea nemijlocită a dosarelor a declanşat o reactie neaşteptată şi iresponsabilă din partea coagentilor. Astfel, dna Sorana Popa, coagentul din cadrul Misiunii Permanente a Romăniei pe lângă Consiliul Europei, a cerut să fie eliberată din functie in momentul în care a primit spre solutionare cauza Bogdan impotriva României (Camelia Bogdan, judecător la Curtea de Apel Bucureşti exclusă din Magistratură). Situatia s-a repetat şi la noua redistribuire a dosarului, către coagentul Oana Ezer (director DAG), care a ales de asemenea să demisioneze.

30. În acelaşi timp, am introdus un set de măsuri administrative în scopul evaluării şi responsabilizării angajaţilor care au stărnit un val de nemulţumiri, transformate ulterior în multiple reclamaţii la Corpul de Control şi Evaluare al Diplomaţilor - MAE, precum: semnarea unui tabel de prezentă zilnică; întocmirea unui raport de activitatea zilnică; întocmirea unui memorandum pentru fiecare cauză lucrată în care să fle specificată data preluării, demersurile realizate, cât şi viziunea argumentată a referentului cu privire la situatia dedusă judecătii. Cu această ocazie au fost intocmite şi semnate fişe de post la nivelul DAG, pentru prima dată în ultimii 7 ani.

31. Pe lângă carentele profesionale deja identificate, pe lăngă demisiile coagentelor, furnizarea sistematică a unor informatii de natură profesională (cele mai multe nereale) de către unii angajati, sub forma unor destăinuiri ale unor „surse diplomatice", a declanşat un malaxor de verificări, interpretări şi pozitionări atât în presă, cât şi în fata Corpului de Control şi Evaluare a Diplomatilor, care în mod evident m-au deturnat ireversibil de la rolul şi atribuţiile AGCEDO.

32. Această suprapunere de factori este resimţită ca o presiune, cu atât mai mult cu cât Direcţia Naţională Anticorupţie şi-a arogat competenţa de a efectua in mod neconstituţional o anchetă penală într-un domeniu ce excedează cadrului legal, in contextul poziţiei pe care am adoptat-o în cauza Kovesi împotriva României. Astfel, dl. procuror Marius Bulancea, şef al Secţiei a II a din cadrul DNA şi fost consilier al reclamantei Laura Codruţa Kovesi, a solicitat copiile mai multor dosare recent comunicate Guvernului (Dragnea impotriva Romăniei, Bud şi Labina impotriva României, Tartoussi împotriva Romăniei, Iancu impotriva României) şi care se află încă in etapa de analiză pe rolul Curtii Europene a Drepturilor Omului. Această actiune a DNA afectează desfăşurarea activitătii DAG in plan administrativ şi are drept consecinţă impiedicarea subsemnatului de a-mi exercita atributiile."