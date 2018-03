Nord-estul Statelor Unite se află sub zăpadă: Numeroase şcoli şi instituţii, închise

Numeroase şcoli şi instituţii publice au fost închise în nord-estul Statelor Unite, afectat miercuri de o furtună de zăpadă, informează AFP. În regiunea Washington, meteorologii au anticipat că furtuna Toby, cea de-a patra venită ''din nord-est'' în ultimele trei săptămâni, va provoca depunerea unui strat de zăpadă de între 7 şi 20 de centimetri. Pentru evitarea deplasărilor, numeroase comunităţi au decis închiderea şcolilor şi a instituţiilor administrative. Banca Centrală a SUA (Federal Reserve-Fed) era una dintre puţinele instituţii care şi-a respectat programul. Comitetul de politică monetară (FOMC) trebuie să se întrunească pentru a majora rata dobânzii şi a evita o supraîncălzire a economiei afectată de măsurile administraţiei Trump, conform Agerpres.

''Guvernul federal din Washington este închis astăzi. FOMC se va reuni aşa cum era programat. Comunicatul FOMC va fi difuzat aşa cum era programat la ora 14.00 (18:00 GMT); conferinţa de presă a preşedintelui va începe la 14.30'', a precizat instituţia pe contul său de Twitter.

Congresul trebuie de asemenea să-şi desfăşoare activitatea în ciuda intemperiilor. Parlamentarii trebuie să ajungă, până sâmbătă ora 4.00 GMT, la un acord privind bugetul federal pentru a nu declanşa un nou ''shutdown'', închiderea parţială a administraţiei federale.

Statele Pennsylvania, New Jersey, New York şi sudul New England ar trebui să fie de asemenea afectate de furtuna de zăpadă, iar multe şcoli şi instituţii au fost închise.

Se aşteaptă ca stratul de zăpadă să ajungă la 25 - 40 de centimetri la New York, unde ninsorile se vor intensifica în cursul după-amiezii şi seara, potrivit serviciilor meteorologice locale (NWS). Rafale de vânt cu viteze de peste 60 km/h ar putea provoca ruperea crengilor şi întreruperi în alimentarea cu energie electrică. Toate deplasările sunt îngreunate şi vor fi chiar ''imposibile'' în anumite regiuni, în special spre sfârşitul zilei, potrivit NWS.

În partea opusă, în sudul Californiei, este aşteptată ploaie. Autorităţile din comitatul Santa Barbara au emis o notă de evacuare care vizează 30.000 de persoane, potrivit presei locale.

Regiunea a fost afectată de mai multe catastrofe climatice în ultimele luni, de la incendii de proporţie în decembrie, urmate de alunecări de teren provocate de ploile torenţiale.