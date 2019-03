Norica Nicolai ştie cum trebuie să arate candidatul comun PSD-ALDE la prezidenţiale: Să nu aibă 'profil politic precar', ca Iohannis şi Băsescu

Europarlamentarul ALDE, Norica Nicolai, a declarat, sâmbătă, la Bistrița, că problema coaliției este găsirea unui profil de candidat pentru alegerile prezidențiale, deoarece ultimii doi președinți, Traian Băsescu și Klaus Iohannis, sunt „profile politice precare”, transmite Mediafax.

Norica Nicolai a declarat, sâmbătă, într-o conferință de presă, că cea mai bună soluție pentru ALDE și PSD, dacă se va decide continuarea alianței și în viitorul mandat, este un candidat comun la prezidențiale, însă o decizie în ceea ce privește candidatul va fi luată abia după alegerile europarlamentare.

Norica Nicolai a spus că își dorește un profil de președinte responsabil, Traian Băsescu și Klaus Iohannis fiind „profile politice precare”.

„Eu spun că în momentul de față cea mai bună soluție pentru noi, dacă vom decide să menținem această coaliție și în viitor, pe următorul mandat, ar fi să avem un candidat comun. Chestiunea noastră este de profil al candidatului și mă uit înapoi la ultimii doi președinți. Mă uit la Traian Băsescu și la Klaus Iohannis, amândoi, și îmi pare rău să o spun, sunt profile politice precare. Pentru mine definiția lui Traian Băsescu este 'Bă eu am rămas repetent la școală și uite ce am ajuns' și iertați-mă, dar a făcut carieră... Mulți cred că dacă nu învață, dacă nu au o profesie, dacă rămân repetenți la școală pot ajunge ce a ajuns (n.n. Traian Băsescu). Klaus Iohannis e omul pe care eu niciodată nu l-am susținut, nici măcar la desemnare. După părerea mea, nu a avut o agendă comună cu a României. Este primul președinte care își pune permanent țara în dificultate”, a spus europarlamentarul.

Referitor la Preşedinţia Consiliului UE, Norica Nicolai a spus că Iohannis trebuia să spună cel puțin că are „ceva bun” în România.

„În momentul în care tu, ca lider al unei țări, ar trebui să începi prima ta președinție într-o organizație, măcar de bun simț, măcar să salvezi aparențele, trebuie să le spui că ai ceva bun în țara aia. Poți să te cerți, poți să nu îți placă Dăncilă, (…) dar există momente în istoria fiecărei țări în care, dacă suntem responsabili față de ea, tragem împreună. România a fost singura țară care a fost pusă într-o situație penibilă de propriul ei președinte. (…) A ieșit și a spus că România nu e pregătită și toată presa internațională a scris că nu e pregătită, că are probleme în interior (...) Îmi doresc să am un profil de președinte responsabil, să nu stea toată ziua și să se înjure, în tradiție românească, peste gard, ci să găsească soluții. De 15 ani în țara asta este cool să fii contra. Aici e marea noastră problemă. În momentul în care vom avea un profil de candidat care va avea decența să îi pună pe toți la masă și să găsească soluții, cred că am depășit o etapă” a spus Norica Nicolai.

