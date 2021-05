Normalizarea relațiilor. Ministrul turc de externe a discutat cu omologul saudit despre îmbunătăţirea relaţiei bilaterale

Turcia şi Arabia Saudită vor menţine dialogul pentru a soluţiona dezacordurile, a declarat marţi, la Mecca, ministrul de externe Mevlut Cavusoglu, după ce a discutat despre relaţiile bilaterale şi acţiunile israeliene din Ierusalim şi Fâşia Gaza cu omologul său saudit, prinţul Faisal bin Farhan, informează Reuters preluat de agerpres.

Mevlut Cavusoglu şi Faisal bin Farhan s-au întâlnit pentru discuţii menite să depăşească criza din relaţiile bilaterale generată de uciderea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi în 2018 la Istanbul, incident care a dus la acuzaţii dure şi la boicotarea de către Arabia Saudită a mărfurilor turceşti.

"Vreau să îi mulţumesc fratelui meu, prinţul Faisal, pentru invitaţie şi ospitalitate. Am avut o întâlnire foarte deschisă şi sinceră şi am abordat câteva domenii problematice din relaţia noastră", a declarat Cavusoglu pentru agenţia de presă Anadolu, comentarii preluate de televiziuni."Am discutat, de asemenea, despre îmbunătăţirea cooperării în plan bilateral şi regional. Am decis să continuăm dialogul şi l-am invitat în Turcia", a informat ministrul turc de externe.Cei doi miniştri au discutat şi despre "agresiunea" Israelului, a adăugat Cavusoglu, după ce Liga Arabă a condamnat atacurile aeriene mortale ale Israelului asupra Fâşiei Gaza şi a făcut apel la comunitatea internaţională să se mobilizeze urgent pentru a opri escaladarea violenţei pe care a pus-o pe seama acţiunilor israeliene împotriva palestinienilor din Ierusalimul de Est.Împreună "cu ministrul saudit de externe nu am discutat doar despre legăturile noastre bilaterale, ci şi despre paşii pe care îi putem face în cadrul Organizaţia Cooperării Islamice, Ligii Arabe şi nu numai". "Am evaluat şi alte probleme regionale", a mai precizat şeful diplomaţiei turce.