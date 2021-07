Norvegia îşi sporeşte ajutorul pentru societatea civilă din Polonia, îngrijorată fiind în privinţa statului de drept

Îngrijorată în privinţa statului de drept din Polonia, Norvegia a anunţat vineri că îşi sporeşte ajutorul financiar pentru societatea civilă şi instruirea judecătorilor din această ţară, relatează AFP.

Bogatul regat scandinav nu este membru al UE, însă are o legătură strânsă cu blocul comunitar în cadrul Spaţiului Economic European (SEE). În acest sens, Norvegia acordă în fiecare an ajutoare statelor din Europa de Est care sunt membre ale UE, cu scopul de a reduce inegalităţile de pe continent.

În cadrul acestui ajutor, Oslo a decis, în acord cu Varşovia, să majoreze cu peste 10% partea care are ca scop sprijinirea societăţii civile poloneze. Prin această suplimentare de 6,2 milioane de euro, ajutorul norvegian va ajunge la 59,2 milioane de euro.

"Obiectivul este de a promova valorile democratice şi egalitatea între sexe şi de a proteja drepturile grupurilor vulnerabile", a precizat Ministerul de Externe norvegian într-un comunicat.

"O societate civilă diversificată şi puternică este o componentă vitală pentru o democraţie care funcţionează bine", a explicat şefa diplomaţiei norvegiene, Ine Eriksen Soreide.

Până la un milion de euro suplimentar va fi alocat de asemenea formării unor judecători polonezi sub auspiciile Consiliului Europei şi ale Curţii Europene a Drepturilor Omului.

"Norvegia este îngrijorată de evoluţiile legate de statul de drept în Polonia", a spus Ine Eriksen Soreide.

"Sunt convinsă că o cooperare cu Consiliul Europei va contribui la dezvoltarea cunoştinţelor şi expertizei tribunalelor poloneze în privinţa statului de drept în Europa şi normelor legate de drepturile omului", a adăugat ea.

Condusă de partidul conservator naţionalist Lege şi Justiţiei (PiS), Polonia, la fel ca Ungaria, se află în colimatorul Bruxellesului din cauza unor reforme acuzate că subminează independenţa judecătorilor, dar şi pentru încălcări ale drepturilor persoanelor LGBT, conform agerpres.