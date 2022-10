Norvegia îşi va relua ajutorul financiar împotriva defrişărilor în Brazilia după victoria lui Lula

Norvegia, care şi-a suspendat ajutorul financiar împotriva defrişărilor din Amazonia, în Brazilia, sub preşedinţia lui Jair Bolsonaro, va reîncepe colaborarea cu Brasilia după victoria lui Luiz Inacio Lula da Silva în alegeri, a declarat luni pentru AFP ministrul norvegian al Mediului.

"Aveam o colaborare bună şi extrem de strânsă cu guvernul înaintea lui Bolsonaro, iar defrişările din Brazilia au scăzut semnificativ sub preşedinţia lui Lula da Silva", a explicat Espen Barth Eide."Apoi am intrat în confruntare directă cu Bolsonaro, care a avut o abordare diametral opusă faţă de defrişări", a adăugat el.Principal contributor la fondurile pentru protecţia Pădurii Amazoniene, Norvegia, la fel ca Germania, un alt susţinător financiar major, şi-a suspendat ajutorul pentru Brazilia în 2019, anul în care Bolsonaro a ajuns la putere.Sub preşedinţia acestui extremist de dreapta, defrişările în Pădurea Amazoniană s-au accelerat cu 70%, un procent "scandalos", a spus Barth Eide.În opinia sa, circa cinci miliarde de coroane (487 de milioane de euro) reprezentând fonduri norvegiene aşteaptă astăzi, nefolosite, în Fondul de Conservare a Pădurii Amazoniene."În ceea ce îl priveşte pe Lula, am observat că, în timpul campaniei, a pus accentul pe conservarea Pădurii Amazoniene şi pe protejarea populaţiei de indigeni din Amazonia", a spus ministrul norvegian într-un interviu prin telefon pentru AFP."De aceea, suntem nerăbdători să luăm contact cu echipele sale, cât mai repede posibil, pentru a pregăti reluarea colaborării istorice bune între Brazilia şi Norvegia", a adăugat el.Preşedinte între 2003 şi 2011, Luiz Inacio Lula da Silva a dat asigurări după victoria sa de duminică la prezidenţiale că Brazilia este "pregătită să joace din nou un rol principal în lupta împotriva schimbărilor climatice"."Brazilia şi planeta au nevoie de o Amazonie în viaţă", a spus el.