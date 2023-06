O nota de plată primită de mai mulți români în Grecia a devenit virală pe Internet: 'Mai ieftin decât la Mamaia sau pe litoralul românesc!'

Românii recenzează concediile pe grupurile speciale de Facebook! O poză cu o notă de plată de la un restaurant din Thassos a devenit virală pe internet.

„Bună grup, niște prețuri la o cină pentru 8 persoane în Limenas. Frumos, se vorbește românește, înghețată la final pentru fiecare din partea casei”, se arată în postarea unui român. Totalul a fost de 145 de euro pentru 8 persoane

Oamenii au păreri diferite pe grup, însă precizează că prețul este rezonabil:

„Oricum mai ieftin decât la Mamaia sau pe litoralul românesc”/ „8 persoane consumație de 92 ron per persoană. Vi se pare scump, stați acasă”/ „Destul de scump pentru perioada asta, doar o masă. 119€ pe zi ultra all 3 persoane Turcia, pentru perioada asta”/ Sunt 8 feluri principale…cu garnitură și băuturi…este mai mult decât decent.”/ Este un preț foarte bun”/Pentru 8 persoane chiar nu e mult, doar calamarul mi se pare cam scump, în toamnă am fost în Skala, era în jur de 14-15 euro.”

„Pentru 8 persoane este un preț foarte bun.”/ „În mare parte sunt prețurile de anul trecut.”/ „Față de anul trecut max 1-2 euro în plus! Și totuși calamar umplut cu feta și anul trecut era în jur de 18/19€!”/ „Cam scump, sincer, anul trecut era mai ieftin.”/ „Cam la fel ca anul trecut.”, sunt doar câteva comentarii din mediul online.