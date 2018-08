Notarul din dosarul caselor lui Klaus Iohannis rupe TĂCEREA: Presiunea este foarte mare

Notarul Cornelia Popa, cea care se ocupă de dosarul succesoral al caselor președintelui Klaus Iohannis de la Sibiu arată că presiunea asupra ei este una foarte mare, dar recunoaște că președintele sau prima doamnă nu s-au dus personal să exercite presiuni. Ea a explicat că, în acest dosar, a dispus vacanța succesorală până la o decizie definitivă a unei instanțe, asta în ciuda faptului că Ministerul de Finanțe a făcut două solicitări pentru rezolvarea acestui caz, chiar și în lipsa unei decizii judecătorești.

”Nu, tocmai de aceea am decis suspendarea vacanței succesorale (...) În 2016, în mai, Finanțele au solicitat reluarea procedurii și eliberarea unui certificat de moșternitor suplimentar, dar nu am putut să fac asta, în lipsa unei decizii judecătorești definitive.

Ulterior am fost notificată de domna Bașca și avocații săi să suspend această succesiune pentru că au un proces pe rol. În august au venit cei de la Finanțe să îmi ceară redeschiderea, iar eu le-am cerut sentințele judecătorești definitive, însă nu au avut de unde să le depună.

Personal, președintele și soția nu au venit. Doar doamna Bașca și avocații au depus cel puțin 4-5 solicitări, astea le am la dosar.

Eu lucrez de 25 de ani aici, toată lumea mă cunoaște și toată lumea mă întreabă ce am făcut cu casele nu știu cui. Normal că e presiune, dumneavoastră nu ați resimți presiune? Nu am făcut nimic ilegal. Eu am respectat legea și am dispus suspendarea vacanței succesorale până la o sentință definitivă.”, arată Cornelia Popa, la Antena 3.

Notarul se întreabă de ce, în peste 20 de ani, nicio autoritate a statului nu s-a sesizat și cei de la Ministerul de Finanțe nu au rezolvat problema până să se ajungă în instanță.