Nou atac armat în SUA. Cel puțin 3 morți într-un atac armat la un spital din Tulsa, Oklahoma (Video)

Cel puţin trei persoane au fost ucise miercuri într-un atac armat la un spital din Tulsa, Oklahoma, sudul Statelor Unite, a anunţat poliţia locală, indicând că suspectul este şi el mort, notează AFP preluat de agerpres.

At least 4 people were killed in a Tulsa, Oklahoma, hospital campus shooting, police sayhttps://t.co/9fLHuEH1zL #tulsa #TulsaMassacre #TulsaMassacre pic.twitter.com/YKzgQonJfm