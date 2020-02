Nou protest pe DN 1 față de montarea unor separatoare de sens: Zeci de oameni au traversat în șir indian o trecerea de pietoni

Zeci de persoane au participat, vineri, la un nou protest pe DN 1 față de montarea unor separatoare de sens, din cauza cărora trebuie să ocolească 10 km să ajungă acasă sau la biserică. Oamenii au blocat circulația și au traversat în șir indian o trecere din din Puchenii Moșneni, județul Prahova, anunță MEDIAFAX.

Zeci de localnici din Puchenii Mari au participat la protestul față de montarea separatoarele de sens pe DN 1, organizat la o trecere pentru pietoni din Puchenii Moșneni, vineri după amiază.

Citește și: Nu este un pericol social! Tribunalul București, decizie în cazul medicului Mircea Beuran .

Oamenii vor să aibă intersecții amenajate astfel încât să nu mai ocolească 10 kilometri ca să ajungă acasă, la biserică sau la serviciu.

„Să vadă toată lumea. Nu poți să treci cu un mort pe drum. Dispensarul e aici...”, spune unul dintre protestatari.

O femeie se plânge că separatoarele „ne-au astupat intrarea în sat”: „Ocolim nouă kilometri, dacă o iei pe partea celalaltă ocolim 12 kilometri. Nu mi se pare corect”, spune ea.

Alt protestatar este de părere că a fost „împărțită comuna în două”.

„Avem și noi nevoie să ducem un lemn?! Să ne facă un refugiu să putem traversa dintr-o parte în alta. A împărțit comuna în două. Noi nu putem comunica cu cei de dincolo”, a declarat bărbatul.

Polițiștii au oprit, din când în când, protestul oamenilor ca să dea drumul circulației, întrucât zona era aglomerată și se formau cozi de mașini.

Autoritățile locale spun că au încercat să găsească soluții și au mers la Ministerul Transporturilor.

„Sunt supărați. E o problemă în plus. Eu sper să se rezolve… Am fost acum trei zile la ministrul Transporturilor și s-a stabilit un program de acțiune. Fără proiecte nu se rezolvă nimic. Trebuie făcute niște proiecte pentru amenajarea celor două intersecții de la Primărie și de la blocuri, plus o trecere pentru pietoni”, a declarat primarul din Puchenii Mari, Constantin Negoi.

Citește și: A fost detonată nucleara, după reținerea lui Beuran: Urmează Arafat

Acesta a precizat că pe o lungime de șase kilometri, cât are comuna pe DN 1, e o singură trecere pentru pietoni.

Edilul spune, însă, că toate aceste proiecte sunt de durată și nu vor avea rezolvare într-un timp scurt.

Acesta este al doilea protest organizat în ultima săptămână, după montarea separatoarelor de sensuri.