Noua Creșă Margareta a fost inaugurată în București

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, alături de viceprimarul Sectorului 2, Dan Cristian Popescu, au inaugurat cea mai nouă grădiniță în Capitală:

”Am inaugurat azi o noua cresa in Bucuresti. Se numeste “Margareta” si se afla pe Bulevardul Ferdinand din sectorul 2. Am crescut numarul de locuri in astfel de centre, doar in aceasta vara, cu inca 200. Trei dintre crese sunt gata, la trei se fac inca amenajari.

In aceasta perioada de criza sanitara ne-am adaptat, ne-am strans fortele si ne-am continuat activitatea.

Si iata ca astazi, impreuna cu viceprimarul sectorului 2, Cristian Popescu, inaugurez cu bucurie o noua cresa construita de Primaria Capitalei, prin Directia de Asistenta Sociala, in sectorul 2: cresa Margareta, dotata conform tuturor normelor in vigoare!

Nu vor fi clase cu mai mult de 5-7 copii, astfel incat sa sa fie respectate cu strictete siguranta si protectia sanitara.

Copiii sunt asteptati cu bratele deschise, in conditii de siguranta!

In urma pandemiei generate de virusul SARS COV2, activitatea creșelor și gradinițelor din Capitala a fost afectată din cauza măsurilor de distanțare impuse, am dorit sa venim in sprijinul bucurestenilor si am luat decizia să construim în această toamnă, prin DGASMB, mai multe creșe sociale pentru copii cu varsta cuprinsa intre 0-3 ani, în sectoarele 2, 5 si 6.

Primaria Capitalei, prin DGASMB, mai administreaza alte 12 crese, care au un total de 470 de locuri.

Pentru siguranța copiilor și a personalului, conform măsurilor solicitate de autorități, am decis să deschidem doar centrele de îngrijire pentru copii care permit cea mai bună distanțare.

In acest moment, sunt deschise 7 din cele 12 crese, cu program de vara. In toate cresele DGASMB se realizeaza igienizari si dezinfectari periodice.

Viceprimarul sectorul 2, Cristian Popescu: "Va multumim pentru ajutorul acordat in realizarea de noi unitati de invatamant. Din cauza pandemiei, numarul de locuri in cresele si gradinitele din Bucuresti s-a injumatatit, astfel ca orice noua institutie de invatamant este foarte asteptata atat de parinti, cat si de autoritatile locale. Trebuie sa venim in ajutorul familiilor care nu au cu cine sa isi lase copiii atunci cand sunt la serviciu si vom mai deschide si noi alte crese in sector"

Directorul DGASMB, Cosmina Simiean: "În următoarea perioada Direcția de Asistență Socială a Primăriei Capitalei va recruta cei mai buni specialiști de educație timpurie și, după obținerea tuturor avizelor necesare pentru funcționarea creșelor sociale, începem înscrierile pentru noile locații.

Așadar, începând cu 1 octombrie 2020, cei interesati pot depune cereri de înscriere, însoțite de documentele necesare, exclusiv online pe adresa de e-mail antante@dgas.ro.

De asemenea, actele necesare, cât și formularele tip, pentru a accesa serviciile centrelor sociale sunt disponibile pe site-ulwww.dgas.ro".

Deși la nivelul Bucurestiului, prin lege, primăriile de sector sunt cele care administrează școlile, grădinițele si cresele, Primăria Capitalei contribuie la dezvoltarea infrastructurii educaționale, in toate sectoarele Bucurestiului.”, a spus primarul general pe pagina sa de facebook.