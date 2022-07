Noua echipă ACS Mediaş 2022, înfiinţată de Buzean, Eric şi Dudiţă, va evolua în Liga a IV-a

Echipa ACS Mediaş 2022, înfiinţată de 9 foşti fotbalişti ai clubului Gaz Metan Mediaş, printre care se numără Ionuţ Buzean, Eric de Oliveira şi Doru Dudiţă, va evolua în noul sezon în Liga a IV-a, obiectivul fiind promovarea succesivă până în Liga a II-a, anunță agerpres.

Într-o conferinţă de presă, Ionuţ Buzean, preşedintele noului club, a declarat că ACS Mediaş 2022 va prelua atât centrul de juniori, o parte din seniori, precum şi angajaţii grupării Gaz Metan Mediaş, retrogradată la finalul sezonului din Liga I şi aflată acum în procedură de faliment.

"Împreună cu mai mulţi foşti fotbalişti ai clubului Gaz Metan am hotărât să înfiinţăm un nou club dat fiind faptul actualul (club) în viitorul apropiat nu mai există. Suntem nouă membri fondatori, printre care Eric de Oliveira şi Doru Dudiţă, care fac parte şi din Consiliul Director, dar şi Cristian Pustai. Numele noului club este Asociaţia Club Sportiv Mediaş 2022. Intenţionăm să preluăm toate grupele de copii şi juniori ale clubului Gaz Metan, la fel şi aproape toţi angajaţii. Sunt 220 copii de la centrul de juniori, 30 de jucători seniori, plus încă 20 de angajaţi. Ne-am afiliat la Asociaţia Judeţeană de Fotbal Sibiu şi la FRF. Echipa de seniori o va conduce Dumitru Solomon, din postura de antrenor principal, iar Doru Dudiţă, antrenor secund. Obiectivul este promovarea succesivă din Liga a IV-a ... în doi ani sper să fim în Liga a II-a. După aceea, spre Liga I va fi un pic mai dificil. Dar în Liga a II-a am convingerea că putem ajunge. Nu pot spune că avem locul asigurat în Liga a IV-a, dar sper să se întâmple asta în viitorul apropiat. Competiţia începe la sfârşitul lunii august", a spus el.

"Toate chestiunile care ţin de birocraţie le-am finalizat, iar în zilele următoare vrem să încheiem contractele cu antrenorii, jucătorii şi aşa mai departe. Aşteptăm să vină alături de noi Primăria Mediaş, de asemenea compania Romgaz, precum şi toate firmele din oraş care vor să ne ajute. Pentru a începe, în următorul sezon avem nevoie de un buget undeva la 500-600.000 de euro. Nu cred că vom avea probleme, eu sunt convins că Primăria şi Romgaz vor veni lângă noi", a adăugat Buzean.

Fostul fotbalist Eric de Oliveira va ocupa funcţia de director al centrului copii şi juniori al noului club. El subliniat că la ACS Mediaş 2022 nu se vor repeta greşelile făcute de conducerea clubului Gaz Metan Mediaş.

"Sunt onorat să fac parte dintre cei nouă membri fondatori. Împreună am înfiinţat acest club, vrem să implementăm aici noile metode de a antrena şi forma copii. Asta ne-a făcut să dorim să creăm o echipă nouă. Doru Dudiţă va face parte şi din staff-ul tehnic al echipei de seniori. Ionuţ Buzean este preşedinte, iar eu voi face parte din conducerea centrului de copii şi juniori. Este o oportunitate nouă pentru a realiza performanţă în acest oraş, un oraş care pe mine m-a făcut să rămân aici, un oraş pe care prin performanţele noastre l-am făcut cunoscut în toată România în scurt timp. Eu mă bucur că am reprezentat oraşul Mediaş timp de 15 ani. Am făcut totul să salvăm Gaz Metan, dar nu s-a putut, aşa că am înfiinţat această echipă. Avem promisiuni din partea unor sponsori, cum este Romgaz, iar unul deja a venit, este vorba despre Fortza. Sperăm să vină cât mai mulţi pentru a face performanţă la Mediaş. Şi vreau să vă asigur că ceea ce se întâmplă azi la Gaz Metan nu se va întâmpla la ACS Mediaş niciodată. Suntem 9 membri fondatori şi nimeni nu are putere de decizie deasupra noastră. Nu se vor mai repeta greşelile din trecut", a precizat Eric.

La rândul său, Doru Dudiţă, care va fi antrenor secund al echipei de seniori, a menţionat că ACS Mediaş 2022 se va baza în următorii ani numai pe jucători proveniţi de la centrul de copii şi juniori din oraş.

"Ideea acestui nou club a venit după implozia grupării Gaz Metan. Practic oraşul Mediaş a pierdut astfel cea mai mare emblemă a lui. Pentru noi, cei care am jucat aici, a fost un sentiment groaznic să dispară Gaz Metan, deşi nu credeam că se poate întâmpla vreodată. Ne-am strâns câţiva oameni de fotbal şi primele întâlniri le-am avut cu Romgaz şi cu Primăria. Ambele au fost foarte deschise şi ne-au promis ajutor. Aşa că am înfiinţat clubul, noi acum sunt afiliaţi, înregistraţi, totul este OK. Acum sperăm să vină alături de noi aşa cum ne-au promis. În ceea ce priveşte lotul echipei mari, acesta va fi format numai din foşti jucători ai academiei, poate cu o excepţie. De aceea am şi mizat pe nea Mitică Solomon, pentru că el a lucrat în ultimii 3-4 ani cu generaţiile de juniori mari. Deci vor fi juniorii oraşului, pentru că la acest nivel de vârstă Mediaş are jucători foarte buni", a menţionat Dudiţă.