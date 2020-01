Noua lovitură marca Gigi Becali, după ce Alex Chipciu a semnat cu CFR Cluj: 'Jucătorii au culoarea banilor'

Gigi Becali, patronul FCSB-ului, a vorbit, miercuri, despre transferul lui Alexandru Chipciu la CFR Cluj. Finanțatorul spune că nu îi ține supărare fostului jucător al FCSB-ului, scrie Agerpres.

”Pe mine m-a întrebat Mihai Stoica despre Chipciu. Eu i-am transmis: <>. Culorile sunt doar la suporteri. Jucătorii au culoarea banului, nu trebuie să-şi lege inima de un club. Îşi ratează viitorul lor şi al familiei. Nu am considerat, pentru că acolo, în dreapta... E mai bun decât Creţu? Am zis da. E mai bun, dar nu e mai bun la ora asta. Mai are nevoie de şase luni pentru a reveni la forma lui fizică. Îl mai avem fundaş dreapta şi pe Ovidiu Popescu. Asta a fost gândirea. Acum, să-i dea Dumnezeu sănătate şi să-i ia banii CFR-ului”, a declarat Gigi Becali, la Pro X.

Alexandru Chipciu este de trei ori campion al României alături de FCSB.

Alexandru Chipciu este cotat, conform transfermarkt.com, la aproximativ 800.000 de euro.