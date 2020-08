Noul album al lui Taylor Swift, 'Folklore', a doborât noi recorduri

„Folklore” al lui Taylor Swift a ocupat, pentru a patra săptămână consecutiv, primul loc în Billboard 200 devenind primul album al unei artiste care înregistrează această performanţă în aproximativ cinci ani.

Albumul a fost vândut în SUA în 101.000 de unităţi, în a patra săptămână de la debut, încheiată pe 20 august, potrivit Nielsen Music/MRC Data. Aceasta a fost şi a patra săptămână în care albumul a fost vândut în peste 100.000 de unităţi, un lucru mai puţin comun pentru albume non-R&B sau care nu sunt din sfera hip-hop, potrivit news.ro.

Citește și: Italia înregistrează o creștere alarmantă de cazuri COVID-19, ministrul Sănătății se declară optimist: 'Nu vom avea noi restricţii'

„Folklore” a debutat pe primul loc în topul american pe 8 august, cu 846.000 de unităţi vândute într-o săptămână - aceasta fiind cea mai bună săptămână de vânzări din 2020 şi cea mai bună pentru orice album de la „Lover” al lui Swift, care a debutat în fruntea Billboard 200 în septembrie 2019, cu 867.000 de unităţi vândute.

În a patra săptămână, când a apărut şi versiunea deluxe a albumului, cu piesa bonus „The Lakes”, piesele de pe disc au fost accesate online de 70,48 de milioane de ori.

Înainte de „Folklore”, „25” al lui Adele a fost cel mai recent album al unei artiste care a petrecut mai mult de patru săptămâni de la debut în fruntea clasamentului american.

Per ansamblu, cel mai recent album care a petrecut primele patru săptămâni pe primul loc a fost „After Hours” al lui The Weeknd, în aprilie 2020.

Citește și: EXCLUSIV Radiografie la fața locului! Detaliul care le-ar fi putut scăpa anchetatorilor în cazul uciderii lui Emi Pian: ‘Erau mai mulți din clanul Rinu’ (surse)

Pe locul al doilea în actualul top s-a clasat „Shoot for the Stars Aim for the Moon” al rapperului Pop Smoke. Albumul lansat postum a urcat un loc în clasament după ce a fost vândut în 86.000 de unităţi în a şaptea săptămână.

Un alt album lansat postum, „Legends Never Die” al lui Juice WRLD, a coborât o poziţie, până pe trei, după ce a fost vândut în 79.000 de unităţi în a şasea săptămână de la debut.

Rapperul Young Dolph a reuşit a doua clasare în top 10 după ce „Rich Slave” a debutat pe locul al patrulea, cu 65.000 de unităţi vândute. În august 2019, el a fost prezent între primele zece locuri ale listei cu „Dum and Dummer” (poziţia a opta).

Înregistrarea „Hamilton: An American Musical” a urcat un loc, până pe cinci, cu 56.000 de unităţi vândute în a 256-a săptămână de la lansare.

Top 10 este completat de Rod Wave şi „Pray 4 Love”, Lil Baby şi „My Turn”, DaBaby şi „Blame It on Baby”, Post Malone şi „Hollywood’s Bleeding” şi de Harry Styles cu „Fine Line”.

Billboard 200 clasifică cele mai populare albume din Statele Unite pe parcursul unei săptămâni, pe baza consumului multimetric, care include vânzarea de copii fizice ale discurilor, single-urilor (10 cântece înseamnă un album) şi activitatea online (1.500 de accesări sunt egale cu un album; accesările audio şi video on-demand).