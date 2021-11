Noul antrenor FCSB, Anton Petrea: Dacă ne gândim deja că putem fi campioni, ne facem rău

Antrenorul formaţiei FCSB, Anton Petrea, a afirmat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că echipa sa trebuie în primul rând să recupereze distanţa care o desparte de CFR Cluj în clasamentul Ligii I de fotbal pentru a se putea gândi la câştigarea titlului de campioană în acest sezon.

"Lupta pentru titlu nu va fi mai uşoară pentru noi anul acesta. Din contră, va trebui să luptăm să recuperăm punctele faţă de primul loc. Suntem obligaţi să ne gândim la fiecare meci la victorie. Nu vreau încă să mă gândesc la finalul campionatului, vreau să o luăm pas cu pas, să mă gândesc la următoarele meciuri, pentru că doar aşa putem să progresăm. Dacă ne gândim deja că putem fi campioni în momentul în care noi suntem la 8 puncte diferenţă ne facem rău. Trebuie să o luăm pas cu pas'', a declarat Petrea.

El s-a declarat mulţumit de calitatea lotului de jucători al FCSB şi are încredere că şi relaţia cu patronul Gigi Becali va fi una bună: "Mi-am asumat această revenire, cu diferenţa de puncte. Sunt şi alţi jucători, lotul a mai suferit modificări, dar consider în continuare că aveam un lot, bun, valoros. Am discutat cu patronul, ce îşi doreşte şi ce îmi doresc eu. A fost o discuţie mai în amănunt, cred că lucrurile vor merge destul de bine. Am semnat un contract până la finalul sezonului apoi vom vedea".

Petrea a precizat că atunci când a fost numit la cârma echipei, după plecarea lui Edward Iordănescu, jucătorii erau nedumeriţi.

"Când am venit, jucătorii nu era neapărat cu moralul la pământ, erau un pic nedumeriţi. Nu ştiau ce s-a întâmplat, însă cred că sunt jucători profesionişti, jucători maturi, care înţeleg situaţia, înţeleg că la o echipă se pot întâmpla multe şi ei trebuie să fie concentraţi doar la ceea ce trebuie să facă, să se antreneze şi să joace, pentru că sunt plătiţi pentru aşa ceva", a mai spus Anton Petrea.

Referitor la partida cu Universitatea Craiova, Petrea speră ca echipa sa să poată să speculeze punctele mai puţin bune ale adversarei.

"Ne aşteaptă o partidă foarte dificilă, cu un adversar bun, cu un antrenor bun, o echipă preocupată de fotbal, de jocul ofensiv. Ştim punctele lor forte, vom încercat să le blocăm şi să încercăm să profităm de spaţiile pe care le vom avea pe parcursul jocului. Mă bucură revederea cu fostul meu coleg Laurenţiu Reghecampf, e prima oară când ne întâlnim ca adversari şi cred că va fi un meci frumos. Am avut şi am o relaţie foarte bună cu el. Ştiu că e preocupat de rolul ofensiv, cunosc filozofia lui, ştim ceea ce gândeşte vizavi de joc. Sper să pot specula anumite chestii care nu le funcţionează lor foarte bine. Cred că e un moment foarte important pentru ei, după aceste două înfrângeri şi mobilizarea lor va fi una foarte mare. După aceste două rezultate negative, cu siguranţă comportarea lor va fi diferită. Craiova are un stil ofensiv, de atac, dar şi mie îmi place acest stil, cred că este în beneficiul tuturor", a mai spus Petrea.

Partida Universitatea Craiova - FCSB, din cadrul etapei a 17-a a Ligii I, se va disputa duminică, de la ora 20:15, informează Agerpres.