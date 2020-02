Noul comandant al CSA Steaua îl UMILEȘTE pe Gigi Becali: 'Împăcarea cu el nu face parte din fișa mea de post'

Mădălin-Sorin Hîncu, comandantul CSA Steaua, nu ia în calcul o eventuală împăcare cu FCSB. Oficialul are planuri mari cu echipa din Liga 4, pe care speră să o aducă foarte repede în elita fotbalului românesc.

Peluza Nord și-a anunțat intenția de a susține, începând cu meciul cu Dinamo, echipa FCSB, dar Mădălin-Sorin Hîncu nu se teme de faptul că Peluza Sud ar putea lua decizia celorlalți fani. Este convins că „sudul” va rămâne lângă CSA Steaua.

„M-am gândit și m-am tot gândit timp de doi ani și până la urmă am acceptat să las totul pentru a venit la București. Am venit cu sufletul, dar și cu convingerea că pot readuce clubul acolo unde a fost. Pentru Steaua locul 4 în competițiile internaționale nu exista, reprezenta un eșec. Vreau ca suporterii să se simtă mândri de clubul lor.

Chiar am fost recent în sala de la Chiajna și nu pot accepta ca Steaua să joace în altă parte decât în sala ei proprie. Trebuie rezolvată urgent această problemă. Vă spun sigur, cu galeria Stelei alături, echipele noastre pot câștiga orice meci de acasă. Am văzut reacția suporterilor la numirea mea, doar că n-au fost informați corect.

Le-am propus chiar o întâlnire pentru a lămuri problema, numai că nenorocirea care ne-a lovit pe toți steliștii, prin dispariția mareului Bărbulescu, ne obligă să amânăm discuția cu suporterii. Au acceptat să vorbim și să lămurim totul.

Nu vreau să vorbesc și să păcălesc lumea. Nu de asta am lăsat casa și familia din Predeal. Vreau fapte. Din 1983 inima îmi bate pentru Steaua. Tema de la teza mea de doctorat a fost implementarea managementului și performanța Stelei. Împăcarea cu domnul Gigi Becali nu face parte din fișa mea de post. Am alte obiective pentru care am venit la Steaua.” , a spus Mădălin-Sorin Hîncu, la Radio Sport 1.

Dinamo – FCSB, meciul de la care Peluza Nord o să vină alături de vicecampioana României, este programat pe 16 februarie, de la ora 20.00. Cel mai probabil, partida va avea loc pe Arena Națională.