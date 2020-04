Noul coronavirus slăbeşte într-o atmosferă caldă şi umedă, sub razele soarelui, arată un studiu al Guvernului american

Noul coronavirus, cauza pandemiei de covid-19, slăbeşte într-o atmosferă caldă şi umedă şi sub razele soarelui, arată un studiu al Guvernului american, prezentat la Casa Albă, relatează AFP.

”Observaţia noastră cea mai izbitoare de până acum este efectul puternic pe care pare să-l aibă lumina soarelui în uciderea virusului, atât pe suprafeţe, cât şi în aer”, a declarat joi un reprezentant al Departamentului Securităţii Interne, Bill Bryan, potrivit news.ro.

”Am văzut un efect asemănător atât al temperaturii, cât şi al umidităţii. Creşterea temperaturii sau a umidităţii sau a ambelor este în general mai puţin favorabilă virusului”, a adăugat acest oficial, care a prezentat rezultatele preliminare ale acestui studiu.

Oamenii de ştiinţă se întreabă, de la apariţia virusului, despre posibilitatea ca acesta să slăbească odată cu creşterea temperaturii, adică odată cu venirea verii în emisfera de nord.

”Noi am identificat una dintre verigile slabe în lanţul transmiterii virusului. Am identificat că umiditatea şi căldura sunt elemente slabe în acest lanţ. Am identificat că lumina soarelui, razele UV sunt o slăbiciune în acest lanţ”, a insistat Bill Bryan, un expert în Ştiinţă şi Tehnologie la Departamentul Securităţii Interne.

Pentru a-şi susţine spusele, expertul a prezentat câteva date în cifre ale studiului - realizat de către National Biodefense Analysis and Countermeasures Center.

Potrivit acestor date, o jumătate de viaţă a virusului - adică timpul necesar pentru a-i reduce la jumătate puterea - este de 18 ore la o temperatură cuprinsă între 21 şi 24 de grade Celsius şi la o umiditate de 20%, pe o surafaţă neporoasă. Este vorba despre suprafeţe precum clanţele uşilor.

Însă această jumătate de viaţă este redusă la şase ore, atunci când nivelul umidităţii creşte la 80% şi la doar două minute atunci când în ecuaţie intervine lumina soarelui.

Atunci când virusul este suspendat în aer, jumătatea de viaţă este de o oră, la o temperatură de 21 până la 24 de grade Celsius şi la 20% umiditate.

La acelaşi nivel al umidităţii şi aceeaşi temperatură, dar la lumina soarelui, această durată scade la un minut şi jumătate.

Bill Bryan conchide că vara ar putea să creeze ”un mediu în care transmiterea poate fi redusă”.

Însă acest lucru nu înseamnă că agentul patogen este eliminat în întregime.

Iar rezultatele acestui singur studiu nu pot justifica o ridicare a măsurilor de distanţare socială aflate în vigoare în Statele Unite, a avertizat el.

Studii precedente au arătat că virusul supravieuieşte mai bine în condiţii meteorologice reci şi uscate decât în condiţii de căldură şi umiditate.

Un nivel mai scăzut al răspândirii maladiei în ţările din emisfera de sud - unde a început toamna, iar vremea este în continuare caldă - pare, de asemenea, să susţină această teorie.

Australia, de exemplu, a înregistrat aproximativ 6.600 de contaminări cu noul coronavirus şi 75 de morţi, un bilanţ mult mai mic decât al ţărilor din emisfera nordică.

Însă noul coronavirus s-a dovedit sângeros în locuri ca Singapore, în pofida unor temperaturi estivale, ceea ce pune la îndoială o legătură între comportamentul virusului şi factorii de mediu.

Donald Trump a îndemnat joi ca observaţiile cercetătorilor să fie interpretate cu precauţie.

Însă el a declarat că vede în ele justificarea unor declaraţii pe care le-a făcut cu privire la o scădere a epidemiei în timpul verii.

”Eu am menţionat că poate virusul va dispărea odată cu cădura şi lumina. Însă oamenilor nu le-a prea plăcut această declaraţie”, a spus în conferinţa de presă şeful statului american.

El a apreciat, însă, că Statele Unite ar putea să se afle într-o situaţie mai bună odată cu venirea verii.

”Dacă căldura e bună, dacă lumina soarelui e bună, eu cred că acesta este un lucru foarte bun”, a declarat el.

Vicepreşedintele Mike Pence a catalogat această prezentare drept ”încurajatoare”.

Locatarul Casei Albe a mai declarat că americanii ar putea să fie nevoiţi să respecte o distanţare socială până la începutul verii, în contextul în care numeroase state dau semne de progres în lupta împotriva pandemiei.

Autorităţile sanitare americane consideră însă că, chiar dacă numărul contaminărilor cu noul coronavirus ar scădea pe timpul verii, nivelul infectării probabi va creşte din nou la toamnă şi la iarnă - aşa cum se întâmplă cu virusurile sezoniere.