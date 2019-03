Noul INFLUENCER de pe Instagram: Regina Elisabeta a Marii Britanii și-a deschis cont - FOTO

Regina Elisabeta a Marii Britanii a publicat prima sa postare pe Instagram în timpul unei vizite la Muzeul de Ştiinţe din Londra, la 43 de ani de când a trimis primul ei e-mail, informează News.ro.

Regina a distribuit o scrisoare trimisă de matematicianul din secolul 19, Charles Babbage, către soţul Reginei Victoria, Prinţul Albert.

„Astăzi, în vizita la Muzeul Ştiinţei am dorit să găsesc o scrisoare din Arhivele Regale, redactată în 1843 şi trimisă stră-străbunicului meu, Prinţul Albert”, a scris ea pe contul oficial al Familiei Regale, care are 4,6 milioane de urmăritori, folosind un iPad. „Astăzi am avut plăcerea de a afla despre iniţiativele copiilor privind programarea şi mi se pare potrivit să public această postare pe Instagram, la Muzeul Ştiinţei, care a susţinut mereu tehnologia, inovaţia şi a inspirat viitoare generaţie de inventatori”, a adăugat ea.

Ea a semnat postarea „Elizabeth R.”

„Suntem onoraţi că la deschiderea Smith Centre de la Muzeul Ştiinţei, Majestatea voastră a distribuit o postare pe Instagram pentru prima oară”, a scris Muzeul Ştiinţei într-un comentariu la poza Reginei.

„Suntem încântaţi că imaginea este cea a corespondenţei din Arhiva Regală între Charles Babbage şi stră-străbunicul Majestăţi voastre, Prinţul Albert, despre Difference Engine No. 1, aflat expus în galeria noastră „Making the Modern World”, a adăugat muzeul.

Regina vizita muzeul pentru a anunţa expoziţia din vară şi a inaugura un nou spaţiu denumit The Smith Centre. Familia Regală din Marea Britanie are milioane de urmăritori pe Facebook, Instagram şi Twitter.