Noul ministru al Sănătăţii, atac furibund la adresa predecesorilor: De ce nu avem spitale regionale - ce promisiuni face Sorina Pintea

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat joi, pentru Agerpres, că principalul motiv pentru care nu avem încă spitalele regionale de urgenţă constă în faptul că s-a început cu "proiecte fantasmagorice" şi că, din această perspectivă, trebuie să se lucreze la schimbarea mentalităţilor.

"Pentru că s-a început cu proiecte fantasmagorice, foarte mari. S-au făcut nişte studii de fezabilitate nerealiste, care nu corespundeau nevoilor noastre. Spun că au devenit prioritatea mea pentru că în acest moment suntem pe ultima sută de metri, în sensul că avem finanţare prin POR şi treaba noastră acum este să facem studiile de fezabilitate şi să le depunem. Dar, din fericire, Clujul s-a mişcat foarte repede, şi ca autorităţi locale, şi cei din Direcţia de Sănătate Publică. Dar mai avem o problemă şi la Cluj, un transfer de teren de la Ministerul Apărării la Ministerul Sănătăţii. Avem o problemă la Craiova, avem probleme şi la Iaşi din punctul acesta de vedere. Dar, mai mult, avem probleme cu mentalităţile. Revin, este laitmotivul. Noi suntem cei care trebuie să creăm aceste spitale, să le dăm pe tavă consultanţilor să le facă un design apropiat de nevoile noastre", a afirmat Sorina Pintea.

Ministrul a dat asigurări că aceste spitale vor fi făcute, fără a da, deocamdată, termene de realizare. "Pot să spun că am luat avânt şi sunt foarte convinsă că eu, personal, voi veni la spitalul regional în Cluj. În timpul mandatului am să încep şi probabil că îl voi termina. Nu pot să dau termene. Nu pot să spun că vom face spitalul într-o zi. În momentul în care vor fi depuse studiile de fezabilitate, va fi depus proiectul la Bruxelles, în cursul acestui an, după semnarea contractului de finanţare, atunci vă mai spun. Am reabilitat un spital şi ştiu ce înseamnă termenele. De aceea, nu pot să spun că îl vom face mâine. Nu! Dar le vom face! Asta e cel mai important. Pentru că există voinţă politică, există voinţa Bruxelles-ului şi există voinţa noastră, a celor de acolo", a subliniat Sorina Pintea.

Ea a mai spus că spitalele regionale sunt "cea mai mare prioritate" a sa în acest moment. Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a participat, joi seară, alături de fostul ministru de resort Patriciu Achimaş-Cadariu, la conferinţa "Politici de sănătate în oncologie", organizată de Institutul Oncologic din Cluj.