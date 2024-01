Noul ministru de externe de la Chişinău s-a întâlnit cu ambasadorul României

Noul ministru de externe al Republicii Moldova, Mihai Popşoi, a avut deja luni, ziua când a depus jurământul, o întâlnire cu ambasadorul României la Chişinău şi a confirmat ulterior, într-o emisiune radio, că prima sa vizită oficială în afara ţării va fi la Bucureşti, la începutul săptămânii viitoare.

„Deschiderea şi generozitatea României, atât în perioada pandemică cât şi în contextul războiului crizei energetice au fost de-a dreptul fenomenale şi le vom fi mereu recunoscători fraţilor noştri pentru acest lucru. Vom clădi această temelie în continuare aşa încât să fie imposibil de zdruncinat vreodată. Acelaşi lucru este valabil şi cu alţi parteneri de-ai noştri (…). România este principalul avocat şi partener al nostru de integrare europeană”, a declarat Mihai Popşoi într-o emisiune la Radio Moldova, confirmând că prima sa deplasare în afara ţării va fi la Bucureşti, iar vizita va începe luni, 5 februarie, scrie NewsMaker.

De altfel, Mihai Popşoi a avut, luni, prima sa întrevedere oficială în calitate de ministru al afacerilor externe şi integrării europene cu ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian-Leon Ţurcanu.

„România va sprijini Republica Moldova în procesul său de transformare europeană. Asigurarea am primit-o din partea ambasadorului României în Republica Moldova Cristian-Leon Ţurcanu, în cadrul primei întrevederi oficiale, pe care am avut-o astăzi, la Ministerul Afacerilor Externe. Am mulţumit domnului ambasador pentru faptul că România a fost întotdeauna un partener de încredere pentru Republica Moldova şi ne susţine ori de câte ori este nevoie”, a spus Popşoi, citat într-un comunicat al MAEIE.

Luni, Mihai Popşoi a depus jurământul în calitate de ministru al afacerilor externe, după ce a fost desemnat în această funcţie la 24 ianuarie, în aceeaşi zi în care Nicu Popescu şi-a anunţat demisia din funcţia de şef al diplomaţiei de la Chişinău.

Mihai Popşoi, în vârstă de 36 de ani, este deputat în Parlamentul Republicii Moldova din 2019, unde a ajuns pe listele Blocului electoral ACUM, format din Platforma DA şi PAS (actualul partid de guvernământ). Ulterior, Popşoi a fost reales deputat în Parlamentul de la Chişinău în 2021, pe listele PAS – partid al cărui vicepreşedinte este din 2017.

Popşoi are un doctorat în studii politice la Universitatea din Milano, Italia. Până să intre în Parlament, acesta a oferit consultanţă politică mai multor organizaţii internaţionale. De asemenea, potrivit CV-ului său, Popşoi a lucrat ca manager de proiect la Centrul NATO din Moldova, precum şi analist politic la Ambasada SUA din Moldova.