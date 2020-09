Noul primar al Brașovului, Allen Coliban: 'Voi colabora mai bine cu președintele CJ decât fostul primar'

Primarul ales al Braşovului, Allen Coliban, reprezentantul USR PLUS, a declarat luni, într-o conferinţă de presă, că va colabora mai bine cu actualul şi viitorul preşedinte al Consiliului Judeţean, liberalul Adrian Veştea, decât a făcut-o fostul edil şi coleg de partid al acestuia, George Scripcaru, potrivit Agerpres.

Vorbind despre proiectul aeroportului braşovean, Coliban a afirmat că, până acum, a lipsit colaborarea dintre instituţii.

"Au fost prea multe declaraţii politice şi prea puţine colaborări. În primul rând, avem nevoie să se aşeze primăria şi primarul, să mă aşez eu cu domnul Veştea la masă şi sunt convins că împreună vom găsi căile cele mai bune de a duce aeroportul acesta mai aproape de realitate. (...) Nu vorbim doar de a finaliza un obiectiv, ci şi de a-l face funcţional, operabil şi pentru asta e nevoie de o gamă mai largă de intervenţii. Este o carenţă, o tară a politicii braşovene din ultimii 30 de ani, inclusiv la nivel de reprezentare ministerială şi vedem că, din punctul acesta de vedere, avem exemplele altor comunităţi care au ştiut să-şi apere interesele şi să se poziţioneze mult mai bine. Avem exemplul Sibiului, inclusiv pe tema spitalului (regional-n.r.). Cred că voi colabora mai bine şi atitudinea axată spre rezultate este cea care ar trebui încurajată şi pe care mă bazez şi sper să găsesc, din acest punct de vedere, un partener de dialog şi în domnul Adrian Veştea", a spus Coliban.

Citește și: Ciolacu: ‘Nu am avut discuţii politice cu domnul Robert Negoiţă, suntem prieteni’

În ce priveşte un alt proiect major al Braşovului, spitalul regional, pe care l-a criticat în campania electorală susţinând că un spital regional nu va avea un număr suficient de paturi pentru nevoile Braşovului, Coliban a susţinut că îi va lăsa pe specialişti să decidă.

"Este nevoie de un consens şi o atitudine politică corectă faţă de acest proiect şi primul lucru pe care îl voi face va fi să aşez la aceeaşi masă pe de o parte consultanţii, pe de altă parte pe cei care au iniţiat acest proiect în 2015, astfel încât să discutăm pe argumente şi specialiştii să spună care ar fi soluţiile cele mai bune. Din punct de vedere politic, ar trebui să susţinem nevoia braşovenilor fundamentată de opinia specialiştilor", a precizat Coliban.

După ce le-a mulţumit propriilor votanţi, Coliban s-a adresat şi electoratelor contracandidaţilor săi, precum şi etnicilor maghiari şi germani care l-au votat.

"Vreau să le mulţumesc inclusiv competitorilor care nu au reuşit să atingă pragul electoral, mă adresez şi electoratului lor (...), pentru că, practic, am reuşit să convingem o mică parte (din electoratul braşovean-n.r.), suficient cât să modificăm lucrurile, dar avem o imensă responsabilitate în patru ani de mandat să ne adresăm tuturor braşovenilor şi să-i reprezentăm pe toţi. Le mulţumesc şi etnicilor maghiari şi germani care ne-au votat, îmi pare rău că nu vor fi reprezentaţi direct de politicenii lor în Consiliul Local, dar sunt şi reprezentantul lor. Aşa ar trebui să fie în următorii patru ani, să vorbim despre Braşov ca despre un centru multicultural", a afirmat Coliban.

Întrebat dacă va sprijini crearea unei instituţii publice de cultură maghiară la Braşov, pe care această comunitate şi-o doreşte de foarte mulţi ani, primarul ales a replicat: "E necesar să iniţiem aceste discuţii".

El a povestit, în conferinţa de presă, că a fost sunat luni dimineaţă de Scripcaru, cu care a "agreat că Braşovul are nevoie de o tranziţie lină".

"Aveam o lungă listă de apeluri (...), am răspuns celui pe care primarul mi l-a adresat, a fost o convorbire scurtă şi absolut decentă, în care am fost felicitat şi am agreat amândoi că Braşovul are nevoie de o tranziţie lină, care să nu ducă la blocaje", a spus Coliban, precizând că toate celelalte discuţii politice cu PNL vor avea loc în perioada următoare.

Viitorul edil al Braşovului a anunţat că va întocmi, în viitorul apropiat, un jurnal de campanie, în care va prezenta inclusiv date financiare, precum şi un calendar pe primele 100 de zile de mandat, în acest scop urmând să-i consulte pe specialiştii Primăriei.

Cu acelaşi prilej, Coliban a dat asigurări că va vorbi despre schimbări abia după evaluarea funcţionarilor din Primărie, bazată pe criterii "din Codul administrativ".

"În tot ce înseamnă schimbări, inclusiv în aparatul Primăriei şi celelalte direcţii din subordine, ar trebui să decidem ce înseamnă criterii de performanţă, să facem evaluări reale şi abia după aceea să discutăm despre schimbări", a punctat Allen Coliban.