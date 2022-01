NOUTĂȚI: Cele mai mari premii care pot fi castigate cu un 'LOZ ILIUŢĂ' sunt in valoare de 50.000 de lei

”LOZ ILIUȚĂ” este un noul produs aflat la a treia editie cu care LOTERIA ROMANA continua traditia lozului randalinat. Acest nou produs are o tematica care trimite la istoria Loteriei Romane care reaminteste de binecunoscuta mascota Iliuţă Pronosport, mascota care, anul acesta, implineste 54 de ani de existenta. Jucatorii increzatori in sansa lor pot achizitiona „LOZ ILIUŢĂ” cu numai 4 lei, iar cele 1.036.485 de castiguri puse in joc de Loteria Romana sunt in valoare totala de 7.440.000 de lei.

Cei mai norocosi dintre cei care aleg sa-si incerce sansa cu „LOZ ILIUŢĂ” pot castiga premii in valoare de 4 lei, 6 lei, 10 lei, 30 de lei, 100 de lei, 3.000 de lei, precum si 10.000 de lei. Cele mai mari premii care pot fi castigate sunt in valoare de 50.000 de lei fiecare. Produsele Loteriei Romane aduc jucatorilor bucuria de a-si incerca norocul in fiecare zi, pentru castigarea unor premii deosebite in bani, indiferent care dintre produsele loteristice este jocul lor preferat.