Noutăţile lunii martie pe Netflix

Cele mai aşteptate titluri ale lunii martie pe Netflix sunt: "Murder Mystery 2", unde Adam Sandler şi Jennifer Aniston se întorc în rolurile lui Nick şi Audrey Spitz, în mijlocul unui caz internaţional de răpire; "Luther: The Fallen Sun", o continuare sub formă de lungmetraj a serialului premiat cu Idris Elba în rolul genialului detectiv John Luther; "Shadow and Bone", al doilea sezon cu noi prietenii, iubiri, bătălii şi mai mari, aventuri de proporţii şi un secret de familie şocant, care ar putea zdruncina totul, informează News.ro.

Pe lângă acestea, vor fi difuzate şi: "Agent Elvis", o comedie animată pentru adulţi creată de Priscilla Presley, în care Elvis renunţă la hainele de scenă şi se alătură unui program secret de spionaj pentru a salva lumea; "Kill Boksoon", un film de acţiune coreean primit cu entuziasm la Festivalul Internaţional de Film de la Berlin, care spune povestea unei asasine de elită care încalcă o regulă esenţială şi devine ţinta agenţiei pentru care lucrează; "You: Sezonul 4: Partea 2", unde, deja stabilit la Londra sub identitatea profesorului Jonathan Moore, Joe cunoaşte o nouă obsesie.

Titlurile lunii

"Luther: The Fallen Sun", din 10 martie

În "Luther: The Fallen Sun", o continuare epică sub formă de lungmetraj a serialului premiat, un îngrozitor criminal în serie terorizează Londra în timp ce genialul detectiv John Luther (Idris Elba), acum căzut în dizgraţie, se află în spatele gratiilor. Urmărit de eşecul încercării de a-l prinde pe psihopatul cibernetic care îl tot provoacă, Luther decide să evadeze din închisoare pentru a-şi încheia misiunea cu orice preţ. Filmul îi mai are în distribuţie pe Cynthia Erivo, Andy Serkis şi Dermot Crowley, care revine în rolul lui Martin Schenk.

"Shadow and Bone: Sezonul 2", din 16 martie

Alina Starkov se ascunde. Rază de speranţă pentru unii şi posibilă trădătoare pentru alţii, tânăra e hotărâtă să distrugă Falia Umbrei şi să salveze Ravka de la pieire. Generalul Kirigan s-a întors însă, pentru a-şi duce planul la bun sfârşit. Ajutat de o nouă cohortă înfricoşătoare de Umbre aparent indestructible şi de noii recruţi de temut ai armatei Grisha, Kirigan este mai periculos ca niciodată. Pentru a avea cea mai mică şansă de izbândă, Alina şi Mal îşi adună proprii noi aliaţi puternici şi pornesc într-o călătorie pe întreg continentul în căutarea a două creaturi mitice care o vor ajuta să îşi amplifice puterile.

În Ketterdam, tribul Crows trebuie să formeze noi alianţe pentru a înfrunta rivali vechi şi duşmănii şi mai vechi care le ameninţă nu doar statutul în Butoi, ci şi viaţa. Ocazia de a pune la cale un jaf mortal dă naştere unui nou conflict între tribul Crows şi legendara Invocatoare a Soarelui. Bazat pe romanele de mare succes internaţional din universul Grisha, semnate de Leigh Bardugo, Shadow and Bone revine pentru un al doilea sezon cu noi prietenii, iubiri, bătălii şi mai mari, aventuri de proporţii şi un secret de familie şocant, care ar putea zdruncina totul.

"Murder Mystery 2", din 31 martie

La patru ani după ce au rezolvat primul lor caz de crimă, Nick şi Audrey Spitz (Adam Sandler & Jennifer Aniston) sunt detectivi cu normă întreagă şi încearcă să-şi consacre agenţia de detectivi particulari. Cuplul este invitat la nunta unui maharajah (Adeel Akhtar) care le este prieten, pe insula acestuia. Dar problemele se ţin scai de familia Spitz când mirele este răpit imediat după începerea festivităţilor, transformându-i în suspecţi pe toţi stimabilii invitaţi, membri ai familiei şi chiar pe mireasă.

În "Murder Mystery 2", Nick şi Audrey Spitz se trezesc implicaţi într-un caz cu miză mare, care le oferă în sfârşit tot ce au visat: o şansă ca agenţia lor de detectivi să devină cunoscută şi... o vacanţă mult-aşteptată la Paris. Filmul este regizat de Jeremy Garelick şi îi are în distribuţie pe Mark Strong, Mélanie Laurent, Jodie Turner-Smith, Kuhoo Verma, John Kani şi Dany Boon.

Seriale

"Wrong Side of the Traks: Sezonul 2", din 1 martie

Când nepoata sa adolescentă cade victimă traficanţilor de droguri care i-au acaparat cartierul, un veteran de război exasperat intră în acţiune.

"Framed! A Sicialin Murder: Sezonul 2", din 2 martie

Poliţia continuă să-l caute pe ucigaşul lui Gambino, iar Valentino, Salvo şi cei dragi lor devin cumva şi mai implicaţi în tot ceea ce a urmat după crimă.

"Masameer County: Sezonul 2" , din 2 martie

O perspectivă amuzantă asupra schimbărilor din Arabia Saudită. Sezonul include o misiune riscantă de o zi, momente şocante în lift şi lansarea nereuşită a unei rachete.

"Sex/Life: Sezonul 2", din 2 martie

Billie are parte de noi provocări, dar şi de noi dorinţe, totul în timp ce jinduieşte după viaţa visată. Oare va reuşi să obţină totul?

"Next in fashion: Sezonul 2", din 3 martie

Supermodelul Gigi Hadid i se alătură lui Tan France şi altor juraţi experţi pentru a prezenta a doua rundă de competiţie acerbă, în care se caută următorul star al modei.

"You: Sezonul 4: Partea 2", din 9 martie

Joe o ia de la capăt la Londra şi jură să lase în urmă trecutul şi să devină mai bun. Dar pe parcurs, o nouă obsesie pune stăpânire pe el.

"The Glory: Partea 2", din 10 martie

După ani de zile, o femeie supusă unor abuzuri teribile în liceu pune la cale un plan elaborat de răzbunare pentru a-i face pe vinovaţi să plătească pentru faptele lor.

"Maestro in Blue", din 17 martie

Un muzician organizează un festival pe o insulă superbă, unde începe o relaţie romantică neaşteptată şi se trezeşte prins în problemele altora.

"Sky High; Serialul", din 17 martie

La moartea soţului, Sole decide că cel mai bun mod de a avea grijă de fiul ei este să devină un cap mafiot, chiar dacă asta înseamnă că va fi inamica tatălui său.

"Invizible City: Sezonul 2", din 22 martie

Reînviat în apă sacră, un tată îşi caută cu disperare fiica, descoperindu-şi astfel adevărata natură interioară.

"The Kingdom: Sezonul 2", din 22 martie

The Kingdom revine cu un ultim sezon: bătălia supremă dintre bine şi rău. În primul sezon, după uciderea rivalului său, Emilio Vázquez Pena devine favorit la prezidenţiale.

"The Night Agent", din 23 martie

În timp ce monitorizează o linie de urgenţă, un agent FBI vigilent răspunde unui apel care-l implică într-o conspiraţie mortală şi demască un spion la Casa Albă.

"Love is blind: Sezonul 4", din 24 şi 31 martie

Mai mulţi oameni singuri, gata să pună pe primul loc iubirea, nu înfăţişarea, intră în cabine ca să flirteze, să se îndrăgostească şi, dacă au noroc, să se căsătorească.

"Unseen", din 29 martie

O menajeră oarecare îşi caută cu disperare soţul pe fondul unei conspiraţii care scoate la iveală vechi tragedii şi o face să ucidă.

"Wellmania", 29 martie

Liv este determinată de o criză medicală să-şi schimbe stilul de viaţă nebunesc, aşa că începe să pună sănătatea pe primul loc, chiar şi de-ar fi să moară.

"Riverdale: Sezonul 7", din 30 martie

Această dramă poliţistă despre supranatural revine cu al şaptelea (şi ultimul) sezon.

"I am Georgina: Sezonul 2", în curând

Uneori, cele mai bune şi mai proaste momente în viaţă se întâmplă concomitent. Viaţa Georginei Rodríguez, vedetă internaţională, este un carusel de peripeţii.

"Agent Elvis", în curând

În această comedie animată pentru adulţi, Elvis îşi schimbă hainele de scenă cu un costum cu propulsie şi se alătură unui program secret de spionaj pentru a salva lumea.

Documentare

"Monique Olivier: Accesorry to Evil", din 2 martie

Din 1987 până în 2003, Michel Fourniret şi-a consolidat statutul de cel mai infam ucigaş al Franţei. Soţia lui a rămas o enigmă: pion sau complice?

"Money Shot: The Ponrhub Story", din 15 martie

Prin interviuri cu artişti, activişti şi foşti angajaţi, acest documentar oferă o perspectivă detaliată asupra succeselor şi scandalurilor legate de Pornhub.

"Emergency: NYC", din 29 martie

Însoţeşte o echipă de specialişti în traumatologie din New York de la elicopter până la spital, pentru a-i vedea salvând vieţi şi a le asculta poveştile.

Titluri licenţiate

"The Ninth Gate", din 1 martie

"Unlock my boss", din 7 martie

"Jumanji", din 9 martie

"Entrapment", din 15 martie

"Dangerous Beauty", din 15 martie

"The Karate Kid II", din 31 martie

"The Karate Kid III", din 31 martie