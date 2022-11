Noutățile Netflix pentru luna noiembrie: 'Enola Holmes 2', 'Manifest', 'The Crown', 'Dead to Me', 'Slumberland', 'Elite', 'Wednesday'

Cele mai aşteptate titluri ale lunii noiembrie pe Netflix sunt: "Wednesday", despre anii petrecuţi de Wednesday Addams la Academia Nevermore, unde încearcă să înveţe să-şi folosească abilităţile paranormale incipiente şi să pună capăt unei serii de crime monstruoase; "The Crown: Sezonul 5", un nou sezon din apreciatul serial, unde familia regală se confruntă cu probabil cea mai mare provocare întâlnită până în acel moment; "Enola Holmes 2", un mister de proporţii istorice, cu Millie Bobby Brown, Henry Cavill şi Helena Bonham Carter în rolurile principale, conform news.ro.

Pe lângă acestea, ne mai întâlnim şi cu: "Blood & Water: Sezonul 3", "Dead to Me: Sezonul 3", "Elite: Sezonul 6", "FIFA Uncovered", "Inside Job: Partea 2", "Is That Black Enough for You?!?", "Lost Bullet 2", "One of Us Is Lying: Sezonul 2", "Manifest: Sezonul 4", "Somebody", "The Cuphead Show!: Partea 3", "The Swimmers", "The Wonder", "Trevor Noah: I Wish You Would", "Warrior Nun: Sezonul 2", "Young Royals: Sezonul 2", "Baby Driver", "Closer", "The Notebook" şi multe altele.

"Enola Holmes 2", din 4 noiembrie

Imediat după triumful de care s-a bucurat în urma rezolvării primului ei caz, Enola Holmes (Millie Bobby Brown) calcă pe urmele celebrului ei frate, Sherlock (Henry Cavill), şi îşi deschide propria agenţie. Însă, curând, descoperă că viaţa de detectiv nu este chiar atât de uşoară cum credea.

Resemnată şi gata să accepte realitatea crudă a vieţii de adult, Enola e pe punctul de a închide agenţia când o fetiţă fără niciun ban îi aduce primul caz oficial, rugând-o să o găsească pe sora ei dispărută. Însă misterul se dovedeşte mult mai greu de dezlegat decât şi-a imaginat, iar Enola este aruncată în mijlocul unei lumi noi şi periculoase, de la sinistrele fabrici londoneze şi localurile pline de culoare la cele mai înalte pături ale societăţii şi celebra adresă 221B Baker Street. Pe fondul unei conspiraţii periculoase, Enola se confruntă cu un mister pentru a cărui rezolvare va avea nevoie de ajutorul prietenilor şi de cel al lui Sherlock în persoană. Aşadar, totul se pune din nou în mişcare.

"Enola Holmes 2" este regizat de Harry Bradbeer, după un scenariu de Jack Thorne şi o poveste de Harry Bradbeer şi Jack Thorne. Alături de noii prieteni şi duşmani, îi puteţi revedea pe Millie Bobby Brown, Henry Cavill, David Thewlis, Louis Partridge, Susan Wokoma, Adeel Akhtar, Sharon Duncan-Brewster şi Helena Bonham Carter.

"The Crown: Sezonul 5", din 9 noiembrie

În pragul noului deceniu, familia regală se confruntă cu probabil cea mai mare provocare întâlnită până în acel moment, în condiţiile în care opinia publică pune sub semnul întrebării rolul monarhiei în Marea Britanie a anilor '90.

În timp ce se apropie aniversarea a 40 de ani de la urcarea pe tron, regina Elisabeta a II-a (Imelda Staunton) reflectează asupra unei domnii pe parcursul căreia a văzut nouă prim-miniştri, lansarea televiziunii în masă şi amurgul Imperiului Britanic. Dar la orizont se ivesc noi provocări. Prăbuşirea Uniunii Sovietice şi transferul suveranităţii asupra Hong Kongului anunţă o schimbare profundă a ordinii mondiale şi aduc atât obstacole, cât şi oportunităţi. Între timp, problemele mocnesc tot mai aproape de casă.

Prinţul Charles (Dominic West) face presiuni asupra mamei lui pentru a obţine permisiunea să divorţeze de Diana (Elizabeth Debicki), iscând astfel o criză constituţională a monarhiei. Zvonurile încep să circule şi, pe măsură ce distanţarea din cuplu începe să fie din ce în ce mai vizibilă, povestea captează atenţia presei. Diana decide să preia controlul asupra propriei poveşti, încalcă protocolul familiei şi publică o carte care subminează susţinerea publică pentru Charles şi expune breşele din Casa de Windsor.

Tensiunile cresc tot mai mult atunci când Mohamed Al Fayed (Salim Daw) îşi face intrarea în scenă şi, mânat de dorinţa de a fi acceptat la cel mai înalt nivel, se foloseşte de averea şi puterea pe care le deţine ca să obţină un loc la masa regală pentru el şi pentru fiul lui, Dodi (Khalid Abdalla).

"1899", din 17 noiembrie

Este anul 1899 şi o navă plină cu emigranţi părăseşte vechiul continent. Având origini europene diverse, pasagerii sunt uniţi de speranţele şi visurile legate de viitorul care îi aşteaptă în noul secol, într-o altă ţară. Dar călătoria lor ia o turnură neaşteptată atunci când descoperă o altă navă cu emigranţi plutind în derivă, la bordul căreia vor găsi ceva care le va transforma călătoria spre pământul făgăduinţei într-un adevărat coşmar.

Filmul este regizat de Baran bo Odar. În distribuţie: Emily Beecham, Andreas Pietschmann, Miguel Bernardeau, Lucas Lynggaard Tønnesen, Maciej Musiał, Clara Rosager, Isaak Dentler, Aneurin Barnard, José Pimentão, Isabella Wei, Gabby Wong, Mathilde Ollivier, Jonas Bloquet, Yann Gael, Maria Erwolter, Alexandre Willaume, Fflyn Edwards, Rosalie Craig, Anton Lesser

"Slumberland", din 18 noiembrie

Slumberland duce publicul într-un nou loc de poveste, o lume de vis în care isteaţa Nemo (Marlow Barkley) şi excentricul ei însoţitor Flip (Jason Momoa) se îmbarcă în aventura vieţii lor. După ce tatăl ei Peter (Kyle Chandler) dispare în mod neaşteptat pe mare, existenţa idilică a tinerei Nemo din nord-vestul Pacificului este complet schimbată atunci când este trimisă să locuiască în oraş cu unchiul ei bine intenţionat, dar foarte neîndemânatic, Phillip (Chris O'Dowd). Noua ei şcoală şi noua ei rutină vin cu provocări în timpul zilei, iar noaptea, o hartă secretă a lumii fantastice din Slumberland o apropie pe Nemo de Flip, un haiduc dur, dar iubitor, care devine rapid partenerul şi ghidul ei. Ea şi Flip pornesc numaidecât într-o călătorie incredibilă, traversând vise şi fugind de coşmaruri, în care Nemo începe să spere că se va reîntâlni cu tatăl ei.

"Slumberland" este regizat de Francis Lawrence ("I Am Legend", "The Hunger Games: Catching Fire & Mockingjay"), scenariul este scris de David Guion şi Michael Handelman ("Night at the Museum"; "Secret of the Tomb") şi produs de Peter Chernin, Jenno Topping, David Ready şi Francis Lawrence. Filmul îi are în distribuţie şi pe Weruche Opia, India De Beaufort şi Humberly Gonzalez.

"Wednesday", din 23 noiembrie

"Wednesday", regizat de Tim Burton, este un serial poliţist cu elemente supranaturale şi prezintă anii petrecuţi de Wednesday Addams la Academia Nevermore, unde tânăra încearcă să înveţe să-şi folosească abilităţile paranormale incipiente, să pună capăt unei serii de crime monstruoase, care au terorizat oraşul şi să rezolve misterul în care au fost implicaţi părinţii ei în urmă cu 25 de ani, totul în timp ce se confruntă cu noile şi foarte încurcatele ei relaţii de la Nevermore.

Cu: Jenna Ortega (Wednesday Addams), Gwendoline Christie (directoarea Larissa Weems), Jamie McShane (şeriful Galpin), Percy Hynes White (Xavier Thorpe), Hunter Doohan (Tyler Galpin), Emma Myers (Enid Sinclair), Joy Sunday (Bianca Barclay), Naomi J Ogawa (Yoko Tanaka), Moosa Mostafa (Eugene Ottinger), Georgie Farmer (Ajax Petropolus) şi Riki Lindhome (dr. Valerie Kinbott), alături de Christina Ricci (Marilyn Thornhill). Invitaţi speciali: Catherine Zeta-Jones (Morticia Addams) şi Luis Guzmán (Gomez Addams), Isaac Ordonez (Pugsley Addams), Iman Marson (Lucas Walker), Lucius Hoyos (Gomez în tinereţe).

Seriale Netflix

"Young Royals: Sezonul 2", din 1 noiembrie

Străduindu-se să-şi accepte noile îndatoriri regale, Wilhelm se teme că titlul de prinţ moştenitor îl va forţa să renunţe la tot ce contează pentru el.

"Manifest: Sezonul 4, Partea 1, din 4 noiembrie

Copleşiţi de pierderi şi necazuri, membrii familiei Stone şi pasagerii zborului 828 caută adevăratul înţeles al Chemărilor în timp ce în aer plutesc semne de rău augur.

"Warrior Nun: Sezonul 2", sezon nou, din 10 noiembrie

Alături de noii aliaţi, Ava şi surorile ordinului pornesc să răstoarne un fals profet care este hotărât să domine lumea.

"Down to earth with Zac Efron: Sezonul 2: Down Under", din 11 noiembrie

Zac şi Darin încep o aventură revelatoare prin Australia, ilustrându-ne biodiversitatea bogată, cultura şi eforturile susţinute de a le proteja.

"Run for the Money", serial nou, din 15 noiembrie

Într-o cursă contracronometru, vedetele încearcă să păcălească Vânătorii în negru aflaţi pe urmele lor, pentru o şansă la un premiu în bani, a cărui valoare creşte.

"One of us is Lying: Sezonul 2", sezon nou, din 16 noiembrie

Celor cinci din Bayview li se mai alătură cineva în timp ce curg în continuare mesaje agasante de la „Simon spune", personajul misterios care ştie exact ce au făcut.

"Dead to me: Sezonul 3", din 17 noiembrie

Un accident cu fugă de la locul faptei pune bazele prieteniei dintre Jen şi Judy. Un alt accident şocant le schimbă viitorul. Toate drumurile au dus la asta.

"Elite: Sezonul 6", din 18 noiembrie

Anul acesta, la Las Encinas, fiecare caută câte ceva, de exemplu, dragoste, răzbunare sau milioane de urmăritori. Dar oare vor scăpa cu toţii cu viaţă?

"Inside Job: Part 2", din 18 noiembrie

Pentru angajaţii Cognito, conspiraţiile nu sunt doar teorii. În Conspiraţii SRL, o femeie conduce un birou haotic cu aiuriţi adorabili, care controlează lumea în secret.

"Somebody", serial nou, din 18 noiembrie

Sperând la o legătură, o dezvoltatoare creează o aplicaţie de dating şi cade în plasa unui criminal în serie care foloseşte platforma pentru a-şi ademeni victimele.

"The Unbroken Voice", serial nou, din 23 noiembrie

În această dramă inspirată de începuturile vedetei columbiene, tânăra Arelys Henao îşi urmează visul de a deveni cântăreaţă în ciuda originii ei modeste şi a sexismului.

"First Love", serial nou, din 24 noiembrie

Tineri, liberi şi nebuni de dragoste. În adolescenţă, aveau lumea la picioare, dar la maturitate, perspectivele se întunecă, ca şi cum le-ar lipsi un element-cheie.

"Blood&Water: Sezonul 3", din 25 noiembrie

La Parkhurst începe un nou an, iar Puleng şi Fiks caută o persoană dragă, dar perseverenţa lor le-ar putea pune în mare primejdie.

Filme Netflix

"The Takeover", din 1 noiembrie

Acuzată pe nedrept de crimă după ce demască un scandal de confidenţialitate, o hackeriţă etică trebuie să fugă de poliţie şi să dea de urma celor care o şantajează.

"Don't Leave", din 11 noiembrie

Iubita lui Semih se desparte brusc de el. Căutând răspunsuri despre relaţia lor, acesta se vede nevoit în curând să înfrunte realitatea pe care a ignorat-o mult timp.

"The Wonder", din 16 noiembrie

Bântuită de propriul trecut, o asistentă călătoreşte din Anglia într-un sat izolat din Irlanda, în 1862, pentru a investiga presupusul post miraculos ţinut de o fetiţă.

"The Swimmers", din 23 noiembrie

Din Siria măcinată de război şi până la Jocurile Olimpice de la Rio 2016, două surori întreprind o călătorie riscantă, folosindu-şi cu eroism abilităţile de înotătoare.

"Lost Bullet 2", din 10 noiembrie

După ce îşi dovedeşte nevinovăţia, genialul mecanic pe nume Lino nu-şi mai doreşte decât să se răzbune pe poliţiştii corupţi care i-au ucis fratele şi mentorul.

"My Father's Dragon", din 11 noiembrie

Un băiat părăseşte oraşul Mohorât şi pleacă spre misterioasa Insulă Sălbatică, unde găseşte creaturi feroce şi leagă o prietenie pe viaţă.

"Christmas with you", din 17 noiembrie

Când căuta inspiraţie pentru un hit de sărbători, o vedetă pop îndeplineşte dorinţa unei admiratoare ce voia să o întâlnească şi are ocazia de a găsi adevărata iubire.

"A Man of Action", din 30 noiembrie

În această dramă inspirata de viaţa lui Lucio Urtubia, un anarhist vizează una dintre cele mai mari bănci din lume printr-o ingenioasă operaţiune de falsificare de bani.

Documentare Netflix

"Fifa Uncovered", din 9 noiembrie

De la lupte pentru putere, la politica globală, o explorare a istoriei FIFA dezvăluie trecutul tumultuos al organizaţiei şi ce implică găzduirea unei Cupe Mondiale.

"Ancient Apocalypse", din 11 noiembrie

Jurnalistul Graham Hancock colindă lumea în lung şi-n lat, mergând pe urmele unor misterioase civilizaţii dispărute, datând din timpul ultimei ere glaciare.

"Is that black enough for you?!?", din 11 noiembrie

Criticul cultural şi istoricul Elvis Mitchell urmăreşte evoluţia şi revoluţia cinematografiei afro-americane, de la origini la filmele de impact din anii '70.

"In her Hands", din 16 noiembrie

Forţele vestice se retrag, iar cea mai tânără primăriţă din Afganistan înfruntă moartea într-o luptă pentru educaţia următoarei generaţii de afgani.

"Blood, Sex & Royalty", din 23 noiembrie

Oferind o perspectivă modernă asupra dramelor de la curtea britanică, acest serial provocator dezvăluie momente din viaţa celor mai sexy şi periculoşi monarhi.

"Crime scene: The Texas Killing Fileds", din 29 noiembrie

Un câmp năpădit şi o bucată de autostradă fac legătura între mai multe crime înfiorătoare care se întind pe zeci de ani, iar familiile îndurerate caută răspunsuri.

"Take your pills: Xanax", din 30 noiembrie

Pentru unii mumă, pentru alţii ciumă. Un medicament antianxietate prescris frecvent e pus sub lupă de pacienţi şi experţi, în acest documentar revelator.