Liderul ATP, sârbul Novak Djokovic, ar putea să se confrunte cu un mediu ostil atât în tribune cât şi în afara arenei dacă i se va permite să joace la Australian Open, dar un fost membru al staff-ului său consideră că Nole poate face faţă acestor provocări, scrie Reuters, citat de Agerpres.

În timp ce ministrul imigraţiei din Australia continuă să ia în considerare posibilitatea anulării vizei lui Djokovic, acesta a continuat să se antreneze pentru debutul la primul turneu de Mare Şlem al anului, unde vrea să-şi apere titlul.Anunţul lui Djokovic de săptămâna trecută, că are o scutire medicală pentru a avea acces la turneu deşi nu este vaccinat, a fost întâmpinat cu scandal în Australia, ţară unde deşi peste 90 la sută din populaţia adultă este dublu vaccinată, se confruntă cu o explozie a cazurilor de infectare cu varianta Omicron a coronavirusului.Craig O'Shannessy, care a fost analist de strategie şi tactică în staff-ul lui Novak Djokovic, crede că publicul care va fi prezent în tribunele arenei Melbourne Park, care va găzdui competiţia de tenis, va fi extrem de ostil la adresa sârbului.''Sigur, nu va fi ceva nou pentru Nole. Dar chiar dacă el are o experienţă mentală şi o stăpânire de sine extraordinare, de data asta cred că ar putea fi ceva ce nu s-a mai întâlnit în tenis până acum'', a afirmat australianul Craig O'Shannessy.Acesta a arătat că nici vestiarul nu va fi un loc prea primitor pentru Djokovic, el fiind cam singurul jucător nevaccinat.ATP a anunţat spune că 97 din primii 100 de jucători din clasamentul mondial masculin sunt vaccinaţi.Pe de altă parte, jucătorul portughez Joao Sousa (140 ATP), care încearcă să se califice pe tabloul principal al AO în această săptămână, a spus că va fi foarte dificil pentru jucători să accepte că sârbul este nevaccinat."Pot fi empatic cu Djokovic, prin ceea ce trece el acum în Australia, dar este un pic egoist din partea lui să ajungă aici ca şi singurul jucător nevaccinat", a spus Sousa. "Este greu pentru noi, jucătorii, să acceptăm asta. Mulţi jucători...nu au vrut să se vaccineze dar au fost forţaţi să o facă pentru a putea juca la turnee. El a găsit o cale de a ocoli aceste reguli", a spus lusitanul.Ungurul Marton Fucsovics (38 ATP) a avut o apreciere asemănătoare. ''Regulile au fost conturate cu luni în urmă, şi anume că toată lumeaar trebui să se vaccineze, iar Djokovic nu a făcut-o. Din acest punct de vedere, nu cred că ar avea dreptul de a fi aici", a spus Fucsovics.Chiar şi aşa, O'Shannessy spune că Djokovic a dezvoltat tehnici pentru a face faţă ostilităţii publicului, deoarece a concurat pentru supremaţia tenisului cu favoriţi ai mulţimii, precum Roger Federer şi Rafa Nadal. "Nu există nicio persoană pe planetă care să fi fost supusă unui cor de huiduieli pe teren aşa cum a fost Nole", a afirmat australianul. El a vorbit în trecut despre asta, când la o finală fanii scandau 'Roger, Roger' (Federer), dar sârbul a spus că în mintea lui auzea 'Novak, Novak', a spus australianul.Liderul mondial al tenisului masculin Novak Djokovic a recunoscut, miercuri, într-un comunicat dat publicităţii că a comis o "eroare umană, cu certitudine nu intenţionată", declarând la sosirea sa în Australia că nu a călătorit în ultimele 14 zile precedând zborul.Jucătorul sârb a admis în textul publicat pe Instagram o "eroare de judecată" primind în persoană un ziarist al cotidianului francez L'Equipe pe data de 18 decembrie, în timp ce ştia infectat cu Covid-19, dar a asigurat că a "respectat distanţarea socială şi a purtat mască"."Vreau mai întâi să abordez chestiunea dezinformării persistente privind activităţile mele şi participarea la evenimentele din decembrie care au precedat rezultatul meu pozitiv la testul PCR Covid. Este vorba de o dezinformare care trebuie corectată, în special pentru a linişti opinia publică în privinţa prezenţei mele în Australia şi să răspund la chestiuni care sunt foarte stresante şi preocupante pentru familia mea", arată Djokovic în comunicatul său."Vreau să subliniez că am făcut tot posibilul pentru a asigura siguranţa fiecăruia şi am respectat obligaţiile în materie de testare. Am asistat la un meci de baschet la Belgrad pe data de 14 decembrie, după ce s-a semnalat că un oarecare număr de persoane au fost testate pozitiv la Covid-19. Deşi nu prezentau niciun simptom de Covid, eu am efectuat pe 16 decembrie un test antigen rapid, care s-a dovedit negativ, dar din prudenţă am efectuat în aceeaşi zi un test PCR oficial şi aprobat", se mai arată în comunicat."A doua zi, am asistat la un eveniment de tenis la Belgrad pentru a înmâna premii unor copii şi am făcut din nou un test antigenic rapid şi am fost negativ. Eram asimptomatic şi mă simţeam bine, nu am primit nicio notificare a unui rezultat pozitiv la un test PCR după acest eveniment. A doua zi, pe 18 decembrie, am fost la centrul meu de tenis din Belgrad pentru a îndeplini un angajament de lungă dată pentru un interviu şi o şedinţă foto pentru L'Equipe. Am anulat toate celelalte evenimente, cu excepţia interviului pentru L'Equipe. M-am simţit obligat să merg să realizez interviul pentru L'Equipe întrucât nu am vrut să fiu nepoliticos, dar am respectat distanţarea socială şi am purtat mască, cu excepţia portretului foto făcut", se mai spune în comunicat."După aceea am revenit acasă, după interviu pentru a mă izola pe durata perioadei impuse, dar, recunosc a fost o eroare de judecată şi recunosc că am uitat să relatez despre acest angajament. În ceea ce priveşte declaraţia de călătorie, ea a fost depusă de echipa mea în numele meu, aşa cum le-am spus fucţionarilor de la imigrare la sosire, iar agentul meu şi-a cerut scuze sincer pentru eroarea administrativă comisă, bifând caseta greşită privind călătoriile mele anterioare sosirii în Australia. A fost o eroare umană şi cu siguranţă nu act deliberat. Trăim momente dificile în această pandemie mondială şi aceste greşeli se pot produce", precizează comunicatul."Deşi am apreciat că era important să abordez şi să clarific aceste informaţii eronate, eu nu voi face niciun alt comentariu, din respect pentru guvernul australian, autorităţi şi procesul în curs. Întotdeauna este o onoare şi un privilegiu să particip la Openul Australiei şi nu vreau altceva decât să mă întrec cu cei mai buni jucători din lume în faţa unuia din cel mai minunat public din lume", se conchide în comunicat.Prezenţa sa la Melbourne poate fi însă pusă în continuare în cauză, dacă guvernul de la Canberra va decide în final să-i anuleze viza. Djokovic (34 ani) se află în centrul unei bătălii juridice de la sosirea sa în această ţară, săptămâna trecută, după ce prezentat o scutire medicală pentru a evita cerinţa de vaccinare obligatorie impusă de autorităţile australiene.