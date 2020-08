Novak Djokovici a câştigat W & S Open, reuşind pentru a doua oară Career Golden Masters

Sârbul Novak Djokovici, liderul ATP, a câştigat, sâmbătă, turneul Western & Southern Open, care s-a desfăşurat în acest an la New York.

Djokovici l-a învins în finală pe canadianul Milos Raonic, număul 30 mondial, scor 1-6, 6-3, 6-4, în două ore, potrivit news.ro.

Novak Djokovici a mai câştigat W&S Open în 2018.

Sârbul, care în acest an are un palmares de 23-0, este singurul jucător din istorie care a câştigat de două ori toate cele nouă turnee ATP Masters 1000, potrivit atptour.com. În plus, Djokovici l-a egalat pe Rafael Nadal la numărul de trofee Masters 1000 – 35.