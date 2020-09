Novak Djokovici pierde punctele şi banii pentru atingerea fazei optimilor de finală la US Open, în urma decalificării

Novak Djokovici, principalul favorit, pierde punctele şi bnii pentru atingerea fazei optimilor de finală la US Open, în urma decalificării, şi poate fi sancţionat suplimentar, potrivit news.ro.

"În conformitate cu regulamentul turneului de Grand Slam şi în urma acţiunilor sale de lovire intenţionată a unei mingi în mod periculos sau nesăbuit pe teren sau lovirea unei mingi cu neglijenţă desconsiderând consecinţele, arbitrul turneului US Open l-a descalificat pe Novak Djokovici din ediţia 2020 a US Open. Deoarece a fost descalificat, Djokovici va pierde toate punctele câştigate la US Open şi va primi o amendă egală cu premiul câştigat la turneu, în plus faţă de orice altă amendă sau de toate amenzile percepute cu privire la incidentul ofensator", au anunţat organizatorii.

Tenismenul de 33 de ani, cu 17 turnee de grand slam câştigate în palmares, dintre care trei la US Open, îşi asigurase, prin calificarea în optimile de finală, un premiu 250.000 de dolari (211.000 de euro) şi 180 de puncte ATP. Favorit la câştigarea trofeului, după ce nu pierduse niciun meci în 2020, el putea obţine trei milioane de dolari (2,535 milioane de euro) şi 2.000 de puncte dacă se impunea şi la ediţia actuală a turneului.

Liderul ATP, sârbul Novak Djokovici, a fost descalificat, duminică, după ce a lovit o femeie arbitru de linie cu o minge, în optimile de finală ale US Open.

La scorul de 5-6, după un break al adversarului, în primul set al meciului cu spaniolul Pablo Carreno Busta, locul 27 ATP, Djokovici a trimis o minge cu racheta către fundul terenului, aparent fără intenţia de a viza pe cineva.

Mingea a lovit în figură o femeie arbitru de linie, care s-a prăbuşit la pământ. Sârbul şi-a cerut scuze, dar a fost descalificat.

Decizia a fost luată de supervizorul turneului, elveţianul Adreas Egli. Carreno Busta merge, astfel, în sferturi.

El a cerut iertare, într-un declaraţie postată pe Instagram, pentru gestul său de a lovi cu o minge o femeie arbitru de linie, în optimile de finală ale US Open.

"Întreaga situaţie m-a lăsat cu adevărat golit şi trist. M-am interesat de starea arbitrului de linie şi organizatorii turneului mi-au spus că, mulţumesc lui Dumnezeu, se simte bine. Îmi pare foarte rău că i-am provocat un astfel de stres. Atât de neintenţionat. Atât de greşit. Nu îi dezvălui numele pentru a-i respecta intimitatea. În ceea ce priveşte descalificarea, trebuie să mă întorc înăuntrul meu şi să lucrez la dezamăgirea mea şi să transform toate acestea într-o lecţie pentru dezvoltarea şi evoluţia mea ca jucător şi fiinţă umană. Le scuze la organizatorilor US Open şi tuturor celor asociaţi pentru comportamentul meu. Sunt foarte recunoscător echipei şi familiei mele pentru că sunt sprijinul meu puternic şi fanilor mei pentru că sunt mereu acolo cu mine. Mulţumesc şi îmi pare atât de rău", a spus principalul favorit al turneului.