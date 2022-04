Novak Djokovici revine pe teren la Monte-Carlo: Îmi testez motorul

Liderul ATP Novak Djokovici va reveni pe teren la turneul Masters 1.000 de la Monte-Carlo, cu premii de aproape şase milioane de euro, după ce a ratat participările la competiţiile de la Indian Wells şi Miami pentru că nu este vaccinat. El spune că nu se aşteaptă să fie la cel mai înalt nivel de la primele jocuri şi că îi trebuie timp ca să intre în formă, informează News.ro.

"Încă mă simt motivat să fiu în circuit şi să concurez cu tineri, să încerc să-i provoc pe cei mai buni jucători din lume pentru cele mai mari titluri. Sunt foarte încântat să fiu aici şi Monaco este acasă pentur mine de peste zece ani. Am aşteptat cu nerăbdare momentul în care voi fi din nou pe teren, aşa că acesta este cel mai bun loc în care aş putea începe. Zgura este suprafaţa pe care am crescut în Serbia şi am jucat mulţi ani doar pe acestă suprafaţă. Din punct de vedere istoric, nu este suprafaţa mea cea mai de succes, dar am avut destule victorii pe zgură. Cea de la Roland Garros, de anul trecut, este încă proaspătă în memoria mea, aşa că încerc să folosesc asta ca inspiraţie pentru a începe sezonul pe zgură în cel mai bun mod posibil. Înţeleg că probabil nu voi fi cel mai bun la începutul acestei săptămâni. Încă îmi testez motorul, ca să spun aşa, şi îmi construiesc jocul, aşa că va dura, evident, ceva timp, câteva meciuri pentru a intra cu adevărat în formă şi a găsi jocul competitiv de care am cu adevărat nevoie", a declarat Djokovici, în conferinţa de presă dinaintea turneului, potrivit ATP.

Obiectivul principal al jucăorului sârb este de a-şi menţine prima poziţie în ierarhia ATP, pe care a recăpătat-o fără să joace, de la Daniil Medvedev, luna trecută.

"A fi numărul 1 mondial este cea mai mare realizare pe care o poţi avea în sportul nostru, aşa că voi încerca să menţin această poziţie cât mai mult posibil”, a precizat el.

Djokovici, 34 de ani, va evolua în principat direct în turul al doilea, cu spaniolul Alejandro Davidovich Fokina, locul 45 ATP.