Liderul ATP, sârbul Novak Djokovici, s-a calificat pentru a zecea oară în semifinalele turneului de la Wimbledon, după victoria cu numărul 100 obţinută pe iarbă (18 înfrângeri în total, 77 de succese la Wimbledon), miercuri, în meciul cu ungurul Marton Fucsovic, locul 48 ATP, potrivit news.ro.

Djokovici s-a impus cu scorul de 6-3, 6-4, 6-4, după un meci care a durat două ore şi 17 minute.

În penultimul act, tenismenul sârb va evolua cu canadianul Denis Shapovalov, locul 12 ATP şi cap de serie numărul 10, care l-a întrecut, tot miercuri, cu scorul de 6-4, 3-6, 5-7, 6-1, 6-4, pe rusul Karen Hacianov, locul 29 ATP şi cap de serie numărul 25, după o partidă de trei ore şi 25 de minute. Shapovalov este în premieră în semifinalele unui grand slam.

Novak Djokovici este deţinătorul trofeului la Wimbledon şi are în palmares cinci titluri la All England Club. El are acum 19 victorii consecutive la Wimbledon.

Calificarea în sferturi este pentru Fucsovic cea mai bună performanţă la un grand slam.