Novak Djokovici, victoria cu numărul 1.100 din carieră: evenimentul a avut loc chiar de ziua sa de naştere - Video

Sârbul a devenit al treilea jucător din Era Open care a câştigat 1.100 de meciuri în circuit.

"Sunt foarte fericit că am câştigat în această zi specială", a declarat el. "Cheia a fost ziua de naştere", a spus Djokovic râzând. "Probabil că ziua mea de naştere nu ar fi fost la fel dacă nu aş fi câştigat meciul, dar este frumos să fiu aici pentru prima dată la acest turneu, cu familia mea venită aici pentru a mă susţine, de asemenea. Am crescut cu mătuşa, unchiul şi cei doi verişori ai mei în cea mai mare parte a vieţii mele. Nu avem ocazia să ne vedem atât de des în ultima vreme, aşa că este foarte plăcut. Am parte de timp de foarte bună calitate pe teren, dar şi în afara lui."

To celebrate the @DjokerNole's latest milestone, we've combed through his history to pick out one memorable match from each century of wins, from his first 100 (2004-07) through to his most recent 100 (2022-24).



