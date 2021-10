Nu a fost bun pentru a fi pe listele USR la parlamentare, Mihai Goţiu nu e bun nici de ministru al Mediului: A primit aviz negativ

Ministrul propus pentru preluarea portofoliului de la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Mihai Goţiu, a primit marţi aviz negativ din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului.

Membrii comisiilor de specialitate au respins nominalizarea lui Goţiu pentru portofoliul de la Mediu cu 18 voturi "împotrivă", 9 "pentru" şi 7 abţineri.

Înfiinţarea unei structuri de procurori specializaţi în combaterea infracţiunilor de mediu este un prim punct din programul de guvernare, a declarat, marţi, ministrul propus pentru portofoliul Mediului, Mihai Goţiu, la audierile din Comisiile de specialitate din Parlament.

El a spus că îşi doreşte ca până la sfârşitul anului să existe o propunere legislativă în acest sens pentru a putea fi adoptată.

"Un prim punct din programul de guvernare pe care unii dintre dumneavoastră îl cunoaşteţi pentru care am luptat cât am fost senator: înfiinţarea unei structuri de procurori specializaţi în combaterea infracţiunilor de mediu. Am avut o lege care a trecut anul trecut în Parlament, dar a fost din păcate blocată la CCR, dar care şi-a reluat circuitul de adoptare în acest an datorită colegului meu de la Justiţie Stelian Ion, coautor al legii denumite de mass media "DNA-ul pădurilor". Această propunere de înfiinţare a acestei structuri de combatere a infracţionalităţii din domeniul mediului este într-un stadiu destul de avansat. Este un grup de lucru constituit la Ministerul Justiţiei cu reprezentanţi ai DNA, ai parchetelor şi ai Ministerului Afacerilor de Interne, care a avansat foarte mult pentru a stabili gravitatea acestor fapte. A fost şi sper că va continua cu un grup de lucru la Ministerul Mediului pentru a stabili acele fapte şi gravitatea lor astfel încât, până la sfârşitul anului, să avem o propunere legislativă şi să o adoptăm", a precizat el.

Goţiu a subliniat că este o necesitate înfiinţarea acestei structuri mai ales că "se vede destul de clar" ceea ce s-a întâmplat recent, respectiv atacul asupra activiştilor de mediu şi asupra jurnaliştilor care documentau tăieri de păduri în judeţul Suceava.

"Acest lucru ne arată cât de grav este acest fenomen şi ce tupeu extraordinar a prins mafia pădurilor. Infracţionalitatea de mediu nu se referă doar la cea din domeniul pădurilor ci şi la cea din domeniul deşeurilor, pentru că nu mai vrem să ajungă în România toate gunoaiele Europei, deşeuri, din păcate chiar toxice, nu mai vrem să vedem râuri distruse, nu mai vrem să vedem că pur şi simplu încălcând legislaţia de mediu încălcăm dreptul la un viitor sănătos al cetăţenilor României aşa cum este stipulat expres în articolul 35 al constituţiei României", a mai adăugat ministrul propus pentru portofoliul de la Mediu.

Acesta a menţionat că tăierile ilegale de păduri aduc pierderi anuale de 6 miliarde de euro în România, citând un raport de ţară al CE pentru anul 2020, la fel cum pierderile cauzate de inundaţii sunt de peste 3 miliarde de euro.