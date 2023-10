'Nu am vrut să trec prin aceleași probleme ca tatăl meu!' - Povestea unui pacient

„Tatăl meu și-a pierdut toți dinții destul de devreme, din cauza unei parodontoze agresive. Și, pentru că am înțeles că această boală are și un fond ereditar, am avut grijă ca în fiecare concediu petrecut în țară să vin la un control, o igienizare profesională și să îmi rezolv din timp problemele dentare.” Așa își începe povestea Adrian, un pacient stabilit de mulți ani în Anglia, dar care face din toate vizitele anuale în România, la familie, un bun prilej pentru a-și verifica starea generală de sănătate, inclusiv cea orală. Astfel, anual merge pentru o igienizare profesională a danturii la Clinica de Stomatologie SANADOR.

„Am studiat în Anglia și am hotărât să mă stabilesc acolo, însă tratamentele stomatologice aleg să le efectuez tot în România, nu pentru că ar fi o diferență de costuri, ci pentru că medicii de aici sunt mai dedicați, aparatura este poate chiar mai performantă și mă simt în siguranță”, explică pacientul de ce alege să vină de fiecare dată în țară pentru controalele periodice.

Menținerea unei bune sănătăți orale implică spălatul corect pe dinți de două ori pe zi, folosirea aței dentare, a dușului bucal, dar și vizitele periodice la dentist, cel puțin o dată pe an. Pentru că vrea să evite problemele pe care le-a avut tatăl său din cauza bolii parodontale netratate, Adrian respectă cu strictețe toate aceste reguli de bază.

Deoarece Adrian este unul dintre pacienții care ține cont de profilaxia dentară, netrecând cu vederea controalele periodice la stomatolog, Dr. Irina Constantinescu, medic dentist la Clinica de Stomatologie SANADOR, a putut depista din timp anumite probleme dentare, care au fost rezolvate cu succes, fără a necesita intervenții complexe. În plus, pacientul a primit și recomandări cu privire la igiena dentară corectă, astfel încât să-și poată menține dinții cât mai sănătoși.

„Am identificat și o serie de carii care au fost tratate înainte de a deveni profunde și de a provoca durere. Netratarea la timp a acestora poate duce la distrugerea dinților, care ulterior vor necesita tratamente de canal și scoaterea nervului sau chiar extracții”, a explicat Dr. Irina Constantinescu, medic dentist la Clinica de Stomatologie SANADOR.

Menținerea sănătății orale este foarte importantă, iar o igienizare dentară adecvată are un rol major în păstrarea unui zâmbet frumos. Medicii stomatologi SANADOR recomandă profilaxia dentară, care implică efectuarea unei proceduri de igienizare dentară profesionistă de două ori pe an. Procedura de igienizare dentară nu este dureroasă și constă în îndepărtarea tartrului, care nu poate fi eliminat prin simplul periaj acasă. Acest lucru poate fi realizat numai prin detartraj și periaj profesional.

Clinica de Stomatologie SANADOR oferă acces pacienților la servicii complete și complexe de profilaxie, diagnostic și tratament stomatologic, asigurate de medici foarte bine pregătiți și cu vastă experiență. Acestea includ chirurgia dento-alveolară, endodonția sau stomatologia la microscop, estetica dentară, protetica, parodontologia, radiologia dentară, implanturile dentare și ortodonția. Clinica de Stomatologie SANADOR este dotată cu aparatură de ultimă generație, așa încât să se obțină rezultate excelente pe termen scurt, dar și pe termen lung.