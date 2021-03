Nu e LOCKDOWN, dar nici nu e departe: PROPUNERILE Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă

Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă are în discuţie mai multe măsuri pentru limitarea pandemiei. Potrivit documentului de lucru al CNSU, obţinut de News.ro, este avută în vedere reducerea intervalului de circulaţie până la ora 20.00, în localităţile în care incidenţa în ultimele 14 zile este peste 4 la mia de locuitori şi mai mică de 7,5 la mie, pentru zilele de vineri, sâmbătă şi duminică. De asemenea, unde incidenţa este peste 7,5 la mie, este redus intervalul de circulaţie până la ora 20.00 pe toată durata săptămânii. Magazinele vor fi închise la ora 18.00 în localităţile unde rata de infectare este peste 4 la mie şi sub 7,5 la mie, pentru zilele de vineri, sâmbătă şi duminică, iar unde este de peste 7,5 la mie măsura este aplicată pe toată durata săptămânii. Activitatea în sălile de sport şi fitness este suspendată în localităţile unde incidenţa este de peste 4 la mie, iar măsura încetează atunci când rata de infectare scade sub 3,5 la mie. De Paştele catolic şi ortodox este permisă circulaţia în intervalul orar 20.00 - 02.00, iar pentru sărbătoarea Pesah, pe 27 şi 28 martie, persoanele se pot deplasa în intervalul orar 18.00 - 22.00. Guvernul are joi şedinţă, de la ora 17.00, pentru a adopta un proiect de hotărâre cu măsurile propuse de CNSU.

Guvernul va avea şedinţă de la ora 17.00, unde urmează să adopte un proiect de hotărâre cu propunerile înaintate de CNSU. Prefectul Capitalei Alin Stoica a anunţat miercuri că va fi o şedinţă a CMBSU, după cea a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, pentru a implementa la nivelul Bucureştiului deciziile luate. Conform datele transmise joi de către Grupul de Comunicare Strategică, incidenţa în Capitală este la 6,5 la 1.000 de locuitori, scrie News.ro.

Potrivit documentului de lucru al CNSU obţinut de News.ro, măsurile luate în calcul ar fi următoarele:

„Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă adoptă prezenta HOTĂRÂRE:

Se propune modificarea şi completarea măsurilor adoptate pentru prevenirea răspândirii şi controlul infecţiilor generate de virusul SARS-CoV-2, valabile pe perioada stării de alertă, după cum urmează:

a) Reducerea intervalului orar, în care este permisă circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei fără restricţii, în localităţile în care incidenţa cumulată în ultimele 14 zile este mai mare de 4 la 1.000 de locuitori şi mai mică de 7,5 la 1.000 de locuitori, până la ora 20.00, pentru zilele de vineri, sâmbătă şi duminică. Aplicabilitatea măsurii încetează când rata de incidenţă cumulată în ultimele 14 zile scade sub 3,5 la 1.000 de locuitori.

b) Reducerea intervalului orar, în care este permisă circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei fără restricţii, în localităţile în care incidenţa cumulată în ultimele 14 zile este mai mare de 7,5 la 1.000 de locuitori, până la ora 20.00 pe întreaga durată a săptămânii. Aplicabilitatea măsurii încetează când rata de incidenţă cumulată în ultimele 14 zile scade sub 7 la 1.000 de locuitori şi intră în vigoare măsura prevăzută la lit. a).

c) Limitarea intervalului de timp în care este permisă desfăşurarea activităţii operatorilor economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, în localităţile în care incidenţa cumulată în ultimele 14 zile este mai mare de 4 la 1.000 de locuitori şi mai mică de 7,5 la 1.000 de locuitori, până la ora 18.00 pentru zilele de vineri, sâmbătă şi duminică. Aplicabilitatea măsurii încetează când rata de incidenţă scade sub 3,5 la 1.000 de locuitori.

d) Limitarea intervalului de timp în care este permisă desfăşurarea activităţii operatorilor economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, în localităţile în care incidenţa cumulată în ultimele 14 zile este mai mare de 7,5 la 1.000 de locuitori, până la ora 18.00 pe întreaga durată a săptămânii. Aplicabilitatea măsurii încetează când rata de incidenţă scade sub 7 la 1.000 de locuitori şi intră în vigoare măsura prevăzută la lit. c).

e) Suspendarea activităţii operatorilor economici desfăşurată în spaţii închise în domeniul sălilor de sport/fitness, în localităţile în care incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 4 la 1.000 de locuitori. Aplicabilitatea măsurii încetează când rata de incidenţă scade sub 3,5 la 1.000 de locuitori.

f) În perioadele 03.04 - 04.04.2021 şi 01.05 - 02.05.2021 se permite circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei, în intervalul orar 20.00-02.00 pentru deplasarea şi participarea la slujbele religioase.

g) În datele de 27.03.2021 şi 28.03.2021 se permite circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei, în intervalul orar 18.00 - 22.00 pentru deplasarea şi participarea la serviciile religioase oficiate pentru sărbătoarea Pesah.

Se abilitează ministerele de resort să modifice ordinele comune care reglementează condiţiile de desfăşurare a activităţii operatorilor economici pentru limitarea răspândirii COVID-19, în sensul stabilirii concrete a numărului maxim de persoane cărora le este permis simultan accesul în interiorul incintelor acestora raportat la suprafaţa obiectivelor.

(1) Prin «incidenţa cumulată în ultimele 14 zile» se înţelege incidenţa cumulată a cazurilor calculată pe un interval de 14 zile, cuprins între a 17-a zi şi a 3-a zi, anterioare datei în care aceasta se realizează.

(2) Zilnic, pe baza datelor implementate în platforma , Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS) va realiza calculul ratei de incidenţă pentru fiecare localitate.

Se aprobă lista ţărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea, prevăzută în anexă.

Începând cu data prezentei hotărâri, măsurile ce vizau persoanele care sosesc din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord prevăzute în Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 9 din 11.02.2021, îşi încetează aplicabilitatea.

Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, pentru punere în aplicare prin ordine şi acte administrative ale conducătorilor acestora”.

