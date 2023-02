Nu există semne că Rusia se pregăteşte de un atac aerian masiv în Ucraina (Lloyd Austin)

Nu există în prezent semne că Rusia comasează avioane de luptă pentru un potenţial atac aerian mai amplu, a declarat marţi secretarul american al apărării, Lloyd Austin, după o reuniune a Grupului de contact pentru Ucraina condus de SUA, notează Agerpres.

"În ceea ce priveşte comasarea sau nu de către Rusia a avioanelor sale de luptă pentru vreun masiv atac aerian - nu vedem acest lucru în prezent", a dat asigurări şeful Pentagonului în cadrul unei conferinţe de presă la sediul NATO din Bruxelles."Ştim că Rusia are un număr substanţial de avioane pe inventarul său. De aceea am subliniat că trebuie să-i asigurăm Ucrainei cât de multă apărare aeriană posibil", a adăugat secretarul american al apărării.Întrebat în cadrul aceleiaşi conferinţe dacă aliaţii Ucrainei au discutat marţi despre chestiunea livrării de avioane de luptă Ucrainei, Austin a declarat: "Nu am niciun anunţ de făcut astăzi".În acelaşi timp, el a precizat că în cele din urmă decizia de a livra sau nu avioane de luptă Ucrainei revine fiecărui stat în parte şi că SUA nu se vor opune unor astfel de decizii, în contextul în care premierul polonez Mateusz Morawiecki a declarat la Consiliul European de săptămâna trecută că este necesară o decizie unanimă în cadrul NATO în acest sens.