'Nu mai am nimic de spus.. Este o vânătoare de vrăjitoare': Trump refuză să reveniă în boxa martorilor în procesul de fraudă de la New York

Donald Trump a anunţat că nu va fi prezent pentru a doua oară, luni, în boxa martorilor la procesul său de fraudă de la New York, ultima şansă a fostului preşedinte american de a-şi susţine cauza în timp ce luptă împotriva unei potenţiale amenzi de 250 de milioane de dolari care planează asupra afacerii familiei sale, relatează The Guardian, citat de news.ro.

Era de aşteptat ca Trump să depună din nou mărturie în timp ce audierile se apropie de final. Dar duminică, el a anunţat pe site-ul Truth Social că nu se va mai prezenta.

"AM DEPUS DEJA MĂRTURIE DESPRE TOT ŞI NU MAI AM NIMIC DE SPUS ÎN AFARĂ DE FAPTUL CĂ ACEASTA ESTE O VÂNĂTOARE DE VRĂJITOARE COMPLETĂ ŞI TOTALĂ DE INTERFERENŢE ELECTORALE (CAMPANIA LUI BIDEN!), CARE NU VA FACE ALTCEVA DECÂT SĂ ŢINĂ AFACERILE DEPARTE DE NEW YORK, NU VOI DEPUNE MĂRTURIE LUNI. MAGA!", a scris el, încheind cu abrevierea sloganului său Make America great again (Să facem America măreaţă din nou).

Trump a depus pentru prima dată mărturie în instanţă în data de 6 noiembrie, o apariţie care a fost mai mult un miting politic decât o încercare de a-l convinge pe judecătorul Arthur Engoron de nevinovăţia sa. Engoron a decis deja că a avut loc o fraudă şi foloseşte procesul pentru a evalua ce pedeapsă va aplica.

Procurorul general din New York, Letitia James, a susţinut că Trump, fiii săi adulţi şi alţi directori de companii au umflat valoarea activelor lor pentru a obţine împrumuturi mai favorabile.

Fostul preşedinte avea dreptul să îşi evalueze proprietăţile aşa cum dorea

În ultimele săptămâni, echipa lui Trump a susţinut, prin intermediul declaraţiilor martorilor, că fostul preşedinte avea dreptul să îşi evalueze proprietăţile aşa cum dorea şi că era treaba creditorilor şi a contabililor să se asigure că cifrele sunt corecte.

În postările sale de pe Truth Social, Trump i-a atacat din nou pe James şi Engoron şi a spus că aceştia i-au subevaluat masiv bunurile. "AU AFIRMAT CĂ MAR-A-LAGO VALOREAZĂ DOAR 18.000.000 de dolari, CÂND VALOREAZĂ DE 50 - 100 DE ORI MAI MULT DECÂT ACEASTĂ SUMĂ, PENTRU A REDUCE ILEGAL AVEREA MEA ŞI PENTRU A FACE UN CAZ FALS ÎMPOTRIVA MEA", a scris el.

Atunci când Trump şi copiii săi adulţi au depus mărturie, aceştia au negat că îşi amintesc vreo discuţie specifică cu privire la declaraţiile financiare, în ciuda multiplelor e-mailuri şi note care sugerau contrariul.

În timpul mărturiei sale din noiembrie, Trump a susţinut în mod repetat că documentele sale financiare conţineau o "clauză fără valoare" şi că creditorii ştiau că ar trebui să facă propriile verificări, mai degrabă decât să se bazeze pe documente. În hotărârea sa dinaintea procesului, Engoron stabilise deja că argumentul este "lipsit de valoare", dar Trump a continuat să îl aducă în discuţie.

Deoarece Trump a fost deja găsit vinovat de fraudă într-o hotărâre premergătoare procesului din septembrie, procesul a urmărit să stabilească dacă Trump şi familia sa ştiau că au reprezentat în mod inexact valoarea activelor lor în documentele financiare. Dacă va fi găsit vinovat de acest lucru, Trump va trebui să plătească o amendă care ar putea fi de cel puţin 250 de milioane de dolari. De asemenea, Trump şi-ar putea pierde licenţele de afaceri din New York - ceea ce l-ar împiedica să îşi desfăşoare afacerile imobiliare în acest stat - dacă o curte de apel va confirma hotărârea de dinaintea procesului.