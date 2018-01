Nu mai face parte din noul Guvern, dar nu renunță: 'Nu plec acasă, rămân alături de echipă'

Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer, spune că va continua să activeze în plan politic alături de "echipa din Guvern" şi de PSD.

"Nu plec acasă, rămân alături de colegii mei. Mă bucur că am avut ocazia să fac parte din Guvern şi vreau să le mulţumesc tuturor colegilor mei din minister care au făcut o treabă extraordinară anul acesta. Am reuşit să aducem o nouă lege a parteneriatului public-privat, am reuşit chiar ieri să trecem inclusiv Anexa 1 şi Anexa 2 pentru Legea prevenirii (...) şi, practic, în cel mai scurt timp, ea îşi va face efectele. Am reuşit să finanţăm peste 10 mii de companii anul acesta şi am reuşit să atingem inclusiv un record în ceea ce înseamnă schimburile bilaterale cu peste 20 de ţări", a declarat Ilan Laufer, după şedinţa CExN al PSD.

Citește și: Surpriză de proporții! Ce cântăreți au câștigat cei mai mulți bani în 2017? Fuego egalul lui Smiley

El a precizat că nu va rămâne în minister, întrebat în acest sens. "Nu voi rămâne în minister, dar rămân alături de echipa din Guvern, rămân alături de PSD, sunt membru PSD. (...) Nu sunt supărat, plec cu capul sus, sunt foarte mândru de tot ce am reuşit să fac anul acesta. Este o senzaţie, pe de o parte, nu e foarte uşoară că pleci din Guvern, pe de altă parte, pot să revin alături de familia mea şi să îmi petrec mai mult timp", a afirmat Laufer, scrie agerpres.ro.

Întrebat despre faptul că nu va mai face parte din viitorul Executiv, deşi şi-a făcut treaba, ministrul a spus: "Eu am ajuns în funcţia de ministru cu susţinerea PSD, prin forul său, prin CEx. Dacă CEx a decis altceva, eu respect această decizie, ba, mai mult, sunt alături de toată echipa din PSD şi din noul Guvern şi alături de colegii de la ALDE pentru ca măsurile din programul de guvernare să continue să fie implementate".

Citește și: Fostul sponsor al Simonei Halep, Adidas, reacția după meciul pierdut la Australian Open

De asemenea, fiind întrebat dacă îl cunoaşte pe noul ministru propus să preia portofoliul de la Mediul de Afaceri, Laufer a declarat: "Îl cunosc, am lucrat cu el şi în Parlament şi va avea tot sprijinul meu pentru o tranziţie cât mai uşoară". "Cred că, în primul rând, vine cu o experienţă din Parlament şi lucrul acesta este foarte important. Am avut ocazia să dezbat şi să discut cu el mai multe proiecte de-a lungul anului şi cred că va face o treabă extraordinară", a mai spus ministrul în funcţie.