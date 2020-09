Nu sunt îngrijorat în ceea ce priveşte prezenţa sau absenţa virusului în mine, spune Djokovici

Liderul ATP, sârbul Novak Djokovici, a declarat, la Paris, că nu este îngrijorat în ceea ce priveşte eventualitatea testării sale pozitive din nou cu Covid-19. Djokovici a fost infectat cu coronavirus în iunie şi dacă va fi găsit din nou infectat va fi descalificat de la Roland Garros, relatează Le Figaro, potrivit news.ro.

“Nu sunt îngrijorat în ceea ce priveşte prezenţa sau absenţa virusului în mine. Nu mă gândesc la asta în acest moment, am fost testat negativ de mai multe ori dupătestul cu rezultat pozitiv. Am fost testat la Paris. Am fost testat de câteva ori la Roma şi înainte să vin la Paris pentru a avea dreptul de a pătrunde pe teritoriul Franţei. Când am sosit aici am fost testat. Am stat în izolare până când am primit rezultatul şi am primit permisiunea de a mă antrena, la fel ca toată lumea”, a afirmat Djokovici.

Citește și: Fostul senator Gigi Chiru, cercetat pentru luare de mită încă din 2014, ar putea scăpa de acuzații - DNA încearcă a doua oară clasarea dosarului său

La Roland Garros, organizatorii au stabilit un protocol strict pentru a garanta siguranţa participanţilor din punct de vedere sanitar: test la sosire, apoi după 48 de ore, iar apoi din cinci în cinci zile. În cazul unui rezultat pozitiv, eşantionul respectiv este retestat şi dacă rezultatul pozitiv se confirmă sportivul este exclus din competiţie.

Novak Djokovici a fost criticat în iunie, după ce a organizat Adria Tour, competiţie în timpul căreia s-au contaminat cu Covid-19 el şi alţi jucători.

Djokovici va juca în primul tur la Roland Garros cu suedezul Mikael Ymer.