'Nu vorbim de un rezultat drastic, vorbim de o umilinţă. O ţară întreagă a suferit o umilinţă. Cu Austria mă gândesc la o limitare a scorului', spune Rădoi

Selecţionerul Mirel Rădoi a declarat, duminică, după înfrângerea suferită de România în faţa Norvegiei, scor 0-4, că rezultatul reprezintă o umilinţă., potrivit news.ro

"Mi-e ruşine de ruşinea dumneavoastră. În momentul în care joci de această manieră nu prea poţi să pui accent pe posesie sau să ai pretenţii de la o asemenea partidă. Sunt lucruri pe care nu le înţeleg şi este straniu să şi încerc să le descoper, să le aflu, cum o echipă care a jucat 120 de minute a făcut doar trei schmbări în primul 11, iar noi, o echipă care am jucat 90 de minute, nu am putut fi mai proaspeţi şi prezenţi în teren în seara asta, chiar şi pe mingea a doua, chiar şi pe posesie. În seara asta nu pot să remarc nici atitudine, nici reacţie.

Dar nu mă voi lua de jucători, în continuare ne asumăm responsabilitatea pentru ceea ce se întâmplă. În momentul de faţă nu vorbim de un rezultat drastic, nici eu personal, nici ca echipă naţională, vorbim de o umilinţă. În momentul de faţă, între cele două echipe aliniate, cea din Islanda şi astă seară, mare diferenţă nu a existat, doar scorul, care nu are nevoie de nicio interpretare, de cuvinte, nu ştiu ce scuze am putea găsi în acest moment. Sunt diferenţe (n.r. - între tineret şi seniori) şi noi trebuie să-i integrăm pe jucătorii ăştia treptat.

În următoarea perioadă va trebui, dacă oricum rezultate nu avem, cineva trebuie să-şi asume această schimbare de generaţii şi probabil o să apară din ce în ce mai mulţi. Sper să înţeleagă care sunt cerinţele pentru ei şi să nu mai apră astfel de rezultate. (n.r. - despre meciul cu Austria) Sincer, la ce gânduri mă trec acum, mă gândesc doar la o limitare de scor, să nu păţim şi cu Austria ce am păţit în seara asta.

Vă spun sincer, la gândurile pe care le am acum. Poate mâine dimineaţă mă voi trezi altfel. Dar în momentul de faţă la asta mă gândesc, pentru că cunosc adversarul. Noi nu am reuşit să îi remontăm pe jucători după acea necalificare şi probabil că s-a văzut şi în această seară că noi nu am fost capacitaţi pentru miza acestei partide. În momentul de faţă nu am prea multe speranţe pentru partida cu Austria. Ştiu că nu este cel mai frumos mesaj pe care îl poate avea un antrenor, dar cred că este cel mai sincer. Felul în care ne prezentăm, asta este cea mai mare pierdere şi cea mai mare problemă după cele două partide, felul cum noi ajungem să fim în cele 90 de minute.

Astăzi am arătat ca juniorii Norvegiei sau echipa a doua a Norvegiei. Jucătorii ar fi trebuit să arate atitudine faţă de colegii lor şi faţă de echipa naţională, în rest le cer scuze celor care au stat în faţa televizoarelor, celor care ne-au susţinut, pentru că în momentul de faţă nu doar noi am trăit o umilinţă, ci toată suflarea fotbalistică din România, o ţară întreagă a suferit o umilinţă în seara asta şi trebuie să o acceptăm cu toţii, indiferent din ce parte vine", a declarat Rădoi, la ProX.

Reprezentativa României a fost învinsă, duminică seară, scor 4-0 (2-0), pe stadionul Ullevaal din Oslo, de selecţionata Norvegiei, într-un meci din prima grupă a Ligii B din cadrul Ligii Naţiunilor.

Au marcat Haaland ’13, ’64, ’74 şi Sorloth ’39.

România va mai juca, miercuri, la Ploieşti, de la ora 21.45, cu Austria.