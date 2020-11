Număr record de vizitatori la un muzeu dintr-o zonă rurală a Germaniei - Atracția, o expoziţie a artistului Banksy

O expoziţie a celebrului artist stradal Banksy a atras aproape 10.000 de vizitatori la un muzeu din micul oraş Weilburg, din Germania, informează DPA, potrivit Agerpres.

Expoziţia, intitulată ''Who the Fuck is Banksy'', a atras un public aproape la fel de numeros ca numărul vizitatorilor pe un an întreg la Rosenhang Museum, potrivit curatorului principal, Michael Shultz.Evenimentul, vernisat în septembrie, era preconizat să rămână deschis până pe 22 noiembrie, dar în prezent muzeul este închis din cauza perioadei de izolare intrate în vigoare în Germania pentru încetinirea transmiterii noului coronavirus.

Există posibilitatea ca perioada de vizitare a expoziţiei să fie extinsă, a spus Schultz, precizând că, în prezent, poartă discuţii cu proprietarii exponatelor.



Situat în landul Hesse, muzeul, dedicat în principal artei contemporane, expune diferite creaţii realizate de Banksy dispuse sub forma unor instalaţii, într-un spaţiu care poartă denumirea ''colivia de artă urbană''.

Banksy s-a născut în Bristol, un oraş din sud-vestul Angliei, şi s-a mutat în Londra la sfârşitul anilor 1990, devenind faimos prin desenele sale stradale controversate, conţinând elemente critice la adresa societăţii, care deseori apar în mod surprinzător.