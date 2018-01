Numărul 2 din PNL DESFIINŢEAZĂ programul de guvernare al PSD: 'Nu este susţinut de bugetul pentru 2018'

Vicepreşedintele PNL, Florin Cîţu lansează un atac dur la adresa PSD, chiar în timp ce miniştrii social-democraţi şi ai partenerilor de guvernare trec prin audieri în cadrul comisiilor. "Propun la vot un program de guvenare care nu are cum sa fie pus in aplicare.", susţine Cîţu. Iar în susţinerea afirmaţiilor sale, liberalul vine şi cu o listă de argumente pentru care, susţine el, va vota împotriva Guvernului Dăncilă.

"Programul de guvernare nu este sustinut de bugetul PSD pentru 2018.

1. Masurile din programul de guveranre pentru 2018 nu sunt incluse in bugetul pentru 2018. Dragnea si PSD aduc un Parlament si propun la vot un program de guvenare care nu are cum sa fie pus in aplicare. Nici acum nu va prindeti doamna V.V. Dancila ca si dumneavoastra sunteti de "unica folosinta"?

2. Mult promisa relaxare fiscala trebuia sa aiba loc in 2017/2018. Acum Dragnea se jura ca 2019 este anul in care reduce taxele. Cum era aia... m-ai pacalit o data, de doua ori, sa ti fie rusine... te cred si a treia oara atunci.. ?