Numărul 2 din PNL, scenariu ŞOC după învestirea Guvernului: 'Criza românească, o CERTITUDINE...'

Vicepreşedintele PNL, Florin Cîţu lansează un scenariu şocant, la scurt timp după învestirea Guvernului Dăncilă. Cîţu susţine că România se află la un pas de o nouă criză economică, însă avertizează că înreg contextul este mai dificil decât cel precedent, din 2007-2008. "Creşterea dobânzilor în ţările dezvoltate şi încetinirea creşterii economice la nivel global aruncă România în criză", avertizează liberalul. În susţinerea scenariului său, fostul bancher a publicat şi o listă cu argumente.

"Criza romaneasca, o certitudine!

Combinatia crestere economica-deficite mari, boala populistilor de peste tot, este pe cale sa arunce Romania intr-o criza economica si sociala.

O criza economica care apare intr-un context mult mai dificil ca cel din 2007/2008.

1. Datoria publica astazi este de 40% din PIB vs. 13% in 2007/2008.

2. In 2018 o mare parte din salariile nete scad, atat in sectorul public cat si in sectorul privat.

3. Cresterea ratei inflatiei de la -0.5% la 3.3% in 12 luni aduce aminte de perioadele premergatoare hiperinflatiei. Pentru prima parte a lui 2018, BNR estimeaza in cel mai roz scenariu o rata a inflatiei de 4%. Asta ne arata unde trebuie sa ajunga dobanzile (inclusiv ROBOR) foarte repede.

4. In ultimii ani imprumuturile au fost facute cu dobanzi la minime istorice. Atat de sectorul privat dar si de sectorul bugetar. Cresterea dobanzilor are un impact negativ mult mai devastator. In 2017 dobanzile la care se imprumuta Romania s-au dublat.

5. Veniturile fiscale sunt folosite aproape integral pentru plata salariilor si pensiilor (cea mai dezechilibrata situatie din ultimii 18 ani).

6. Investitiile publice la minim istoric, cheltuielile cu salariile la maxim istoric, investitiile private aproape de zero.

In aceste conditii, cresterea dobanzilor in tarile dezvoltate, si incetinirea cresterii economice la nivel global arunca Romania in criza.

Romania este cea mai vulnerabila economie la un soc negativ oricat de mic ar fi acesta. De aici si sintagma "criza romaneasca".", scrie Florin Cîţu pe Facebook.