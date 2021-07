Numărul mediilor de 10 la Bacalaureat a crescut la 146 de la 112 după rezolvarea contestaţiilor

Numărul mediilor de 10 la prima sesiune a examenului de Bacalaureat a crescut la 146 de la 112 după rezolvarea contestaţiilor, informează un comunicat de presă al Ministerului Educaţiei, potrivit agerpres.ro.

"Numărul mediilor de 10 a crescut la 146 de la 112 (înainte de contestaţii). În sesiunea iunie - iulie 2020, 307 candidaţi au încheiat examenul cu media generală 10", afirmă sursa citată.

69,8% este rata de promovare în prima sesiune a examenului naţional de Bacalaureat 2021 (după soluţionarea contestaţiilor). Astfel, rata de succes la examen a crescut cu 5% pe ansamblul tuturor promoţiilor, comparativ cu rezultatele înregistrate în sesiunea iunie - iulie 2020.

"După soluţionarea contestaţiilor, rata generală de promovare (absolvenţi din promoţia curentă şi din promoţiile anterioare) a crescut cu 2%, în raport cu rezultatele iniţiale: de la 67,8% la 69,8%. Faţă de prima sesiune a anului trecut creşterea este de aproape 5% (64,50% - rată de succes în anul 2020)", susţine Ministerul Educaţiei.

Pentru promoţia curentă, rata de reuşită este 75,70% (în creştere cu 1,8%), iar pentru promoţiile anterioare - 30,20% (în creştere cu 2,6%). Astfel, din totalul celor 126.999 de candidaţi prezenţi (110.358 din promoţia curentă şi 16.641 din promoţiile anterioare) au promovat 88.587 de candidaţi: 83.557 de candidaţi aparţin promoţiei 2021, iar 5.030 provin din promoţiile anterioare.

Faţă de evaluarea iniţială, cele mai mari creşteri ale ratei de promovare s-au înregistrat în judeţele Satu Mare 6,2%, Ilfov 5,7% şi Covasna 3,4%.

"Au fost depuse 55.982 de contestaţii, înregistrându-se, astfel, o scădere semnificativă în comparaţie cu sesiunea similară a anului trecut (62.790 de contestaţii). După evaluarea celor 55.982 de contestaţii depuse au fost modificate notele pentru 52.784 de lucrări. Dintre acestea 88,73% s-au modificat cu maximum 1 punct, iar 11,27% s-au modificat cu mai mult de 1 punct", susţine aceeaşi sursă.

În privinţa diferenţelor de puncte, se înregistrează următoarea situaţie:

* Diferenţe între 1-2 puncte: 5.757 de lucrări (4.879 note evaluate în plus şi 878 în minus)

* Diferenţe între 2-3 puncte: 174 de lucrări (162 note evaluate in plus şi 12 note in minus)

* Diferenţe între 3-4 puncte: 18 lucrări (16 note evaluate în plus şi 2 note în minus)

* Diferenţe între 4-5 puncte: o notă, evaluată în plus.

Potrivit Ministerului Educaţiei, după soluţionarea contestaţiilor, 36 de unităţi de învăţământ liceal din 21 de judeţe au avut procent 0 de promovare în prima sesiune (dintre acestea, 11 au avut acelaşi scor de promovare şi anul trecut).

A doua sesiune de examen se va desfăşura în perioada 16 august - 3 septembrie, fiind precedată de etapa de înscriere (19 - 26 iulie).